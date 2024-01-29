الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تابعة للبحرية الأميركية في خليج عدن

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إطلاق صاروخ بحري استهدف أمس الأحد سفينة تابعة للبحرية الأميركية في خليج عدن.



وقال سريع إن السفينة المستهدفة تقدم الدعم اللوجستي للقوات الأميركية، مشيرا إلى أن الهجوم عليها "يأتي دفاعا عن اليمن ومساندة للشعب الفلسطيني".



وأكد أن الجماعة مستمرة في منع عبور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.