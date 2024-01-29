الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تابعة للبحرية الأميركية في خليج عدن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إطلاق صاروخ بحري استهدف أمس الأحد سفينة تابعة للبحرية الأميركية في خليج عدن.
وقال سريع إن السفينة المستهدفة تقدم الدعم اللوجستي للقوات الأميركية، مشيرا إلى أن الهجوم عليها "يأتي دفاعا عن اليمن ومساندة للشعب الفلسطيني".
وأكد أن الجماعة مستمرة في منع عبور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
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