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نامت ولم تستيقظ.. وآخر ما كتبته الصحفية الغزية سعاد سكيك

1/29/2024 2:38:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفيت يوم أمس الصحفية الشابة سعاد سكيك في غزة، لتضيف نوعا جديدا للموت، غير الصواريخ والرصاص والجوع والبرد، الموت قهرًا، حيث ابتلعت غصتها، فنامت ولم تصحى..

في الـ11 من الشهر الجاري، كتبت سعاد عبر صفحتها الخاصة فيسبوك جل ما تطمح إليه: باختصار بدي أروح على داري، نفسي أصرخ من أعلى جبل، حسبي الله ونعم الوكيل.




وبارتقاء سعاد، يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الغاشم إلى 122 شهيدا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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