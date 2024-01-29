نامت ولم تستيقظ.. وآخر ما كتبته الصحفية الغزية سعاد سكيك

في الـ11 من الشهر الجاري، كتبت سعاد عبر صفحتها الخاصة فيسبوك جل ما تطمح إليه: باختصار بدي أروح على داري، نفسي أصرخ من أعلى جبل، حسبي الله ونعم الوكيل.









وبارتقاء سعاد، يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الغاشم إلى 122 شهيدا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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