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ترمب: أنا بكامل تركيزي

1/29/2024 2:38:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إنه يشعر بأنه ((أكثر تركيزاً مما كان عليه قبل 20 عاماً))، رداً على انتقادات صدرت مؤخراً عن منافسته على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية نيكي هايلي شككت في أهليته العقلية بسبب عمره وزلات لسانه.
وأضاف ترمب أنه يتعين أن يخضع المرشحون للانتخابات الرئاسية لاختبارات لقياس الإدراك، وهو ما بدا كذلك أنه رد على تحدٍّ من هايلي التي دعت إلى الأمر نفسه، مشيرة إلى عمر كل من ترمب (77 عاماً) والرئيس الديمقراطي جو بايدن (81 عاماً).
وبينما يقترب ترمب من انتزاع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، صعّد الهجوم على منافسه الديمقراطي حول أزمة الحدود، وسبل وقف ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرونها من المكسيك إلى الولايات المتحدة. وقال ترمب لمؤيديه في حشد انتخابي بلاس فيغاس بولاية نيفادا، إن ((مشروع القانون الذي يدفع به بايدن من شأنه أن يجعل أزمة الهجرة أسوأ، وهو ليس مصمماً لوقف الهجرة غير الشرعية وإنما مصمم للسماح (باستمرار) غزو أميركا، وإرسال مليارات الدولارات إلى أوكرانيا ودول أخرى، إنه قانون سيئ)). وأضاف: ((إذا أراد جو بايدن حقاً تأمين الحدود، فهو لا يحتاج إلى مشروع قانون. أنا لم أكن بحاجة إلى قانون، وفعلت ذلك من دونه)).-(وكالات)

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