إعلام عبري: مقتل جندي إسرائيلي بعملية دهس في حيفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت القناة 14 العبرية مقتل جندي إسرائيلي
متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في عملية الدهس قرب حيفا.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت في نبأ عاجل ظهر
اليوم الاثنين، إنها تحقق في حادثة إصابة جندي وإطلاق نار على مشتبه به في حيفا،
وتجري عمليات تمشيط في الموقع.
ونقلت الأنباء عن الإسعاف الإسرائيلي في بادئ
الأمر، أن شخصا أصيب في محاولة طعن جرت عند مدخل قيادة البحرية الإسرائيلية في
حيفا.
وبعدها، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن
المصاب جندي وأنه أصيب في عملية دهس، أعقبها قيام الأمن الإسرائيلي بإطلاق النار
على شاب خرج من السيارة وهو يحمل فأسا. (وكالات)
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