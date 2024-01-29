Monday, 29 January 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري: مقتل جندي إسرائيلي بعملية دهس في حيفا

1/29/2024 2:38:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت القناة 14 العبرية مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في عملية الدهس قرب حيفا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت في نبأ عاجل ظهر اليوم الاثنين، إنها تحقق في حادثة إصابة جندي وإطلاق نار على مشتبه به في حيفا، وتجري عمليات تمشيط في الموقع.

ونقلت الأنباء عن الإسعاف الإسرائيلي في بادئ الأمر، أن شخصا أصيب في محاولة طعن جرت عند مدخل قيادة البحرية الإسرائيلية في حيفا.

وبعدها، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المصاب جندي وأنه أصيب في عملية دهس، أعقبها قيام الأمن الإسرائيلي بإطلاق النار على شاب خرج من السيارة وهو يحمل فأسا. (وكالات)

MENAFN29012024000072011014ID1107782586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث