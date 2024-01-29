النمسا تعلق تمويلها للأونروا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الاثنين،
أن النمسا ستعلق المدفوعات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،
بانتظار إجراء تحقيق كامل بمزاعم تتعلق بعدد من موظفي الوكالة.
ونقلت وكالة الصحافة النمساوية، عن الوزارة
بيانا تدعو فيه الأونروا والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وسريع وكامل بهذه
المزاعم.
وكانت بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة
وأستراليا وكندا واليابان وسويسرا ودول أخرى، علقت تمويل الوكالة التي تقدم
الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين. (بترا)
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