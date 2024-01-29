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رئيس طاقم الدفاع عن نتنياهو بقضايا الفساد يطلب إعفاءه من مهمة الدفاع عنه

1/29/2024 2:38:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طلب رئيس طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد إعفاءه من مهمة الدفاع عن، بحسب ما أفادت قناة "الجزيرة".

يشار إلى أن نتنياهو يتابَع في قضايا مرتبطة بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة.

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