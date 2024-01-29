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الاحتلال يعترف بإصابة 2771 عسكريا منذ 7 أكتوبر

1/29/2024 2:38:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 2771 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 1276 منذ بدء الهجوم البري.

وأشار إلى إصابة 6 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبن أن388 عسكريا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بقطاع غزة، بينهم 39 جروحهم خطيرة و240 متوسطة و109 طفيفة. (الجزيرة نت)

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