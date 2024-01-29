الاحتلال يعترف بإصابة 2771 عسكريا منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعترف بإصابة 2771 عسكريا منذ 7 أكتوبر
التاريخ
1/29/2024 2:38:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعترف جيش الاحتلال
الإسرائيلي بإصابة 2771 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 1276 منذ بدء الهجوم البري.
وأشار إلى إصابة 6
عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبن أن388 عسكريا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بقطاع غزة، بينهم 39 جروحهم خطيرة
و240 متوسطة و109 طفيفة. (الجزيرة نت)
MENAFN29012024000072011014ID1107782583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.