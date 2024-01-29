زاخاروفا تنصح بايدن بتشكيل ائتلاف دولي من أجل تحرير تكساس



وأضافت زاخاروفا، عبر قناتها على تطبيق تيلغرام: "لقد حان الوقت للرئيس الأمريكي، وفقا لأفضل تقاليد سلفه أوباما، أن يعلن Texas must go، ويقوم بتجميع تحالف دولي لتحرير سكانها باسم الديمقراطية".



في وقت سابق، قال نائب حاكم ولاية تكساس دان باتريك، إن سلطات الولاية تعتزم وضع أسلاك شائكة على طول حدود الولاية بالكامل. وشدد على أن سلطات الولاية ستعيد نصب هذا السياج، إذا قامت السلطات الفيدرالية بتقطيع الأسلاك الشائكة.



وأشار إلى أنه قبل بضعة أشهر، كان حوالي 3000 مهاجر يعبرون حدود تكساس يوميا. لكن الآن، بعد أن أقامت سلطات الدولاية الحواجز، تحول هذا الرقم، إلى صفر. وأكد باتريك، خلال ذلك أن سلطات الولاية لا تريد المواجهة.



يوم الجمعة الماضي، قال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، إنه مستعد لصراع محتمل مع السلطات الفيدرالية الأمريكية بشأن تفكيك الحواجز المقامة على طول الحدود مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.



وفي مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، أضاف أبوت أن الولاية تعتزم "مواصلة توسيع نطاق الحواجز التي يتم بناؤها". -روسيا اليوم

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