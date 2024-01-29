إيران: المقاومة تتخذ القرارات التي تراها مناسبة للرد على الوجود الأميركي بالمنطقة

إيران: المقاومة تتخذ القرارات التي تراها مناسبة للرد على الوجود الأميركي بالمنطقة
التاريخ
1/29/2024 2:38:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الاستخبارات الإيراني
إسماعيل خطيب إن المقاومة تتخذ القرارات التي تراها مناسبة للرد على الوجود
الأميركي في المنطقة. (لجزيرة نت)
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