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إسبانيا: سنواصل تمويل الأونروا

1/29/2024 2:38:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد لن تعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كما أعلنت النرويج، الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة في ظل مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

في المقابل، علقت بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وسويسرا والنمسا ودول أخرى، تمويل الوكالة التي تقدم الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين.

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