إسبانيا: سنواصل تمويل الأونروا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية
الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد لن تعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
كما أعلنت النرويج، الأحد،
أنها ستواصل تمويل الوكالة في ظل مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين في عملية
"طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
في المقابل، علقت بريطانيا
وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وسويسرا والنمسا ودول أخرى، تمويل
الوكالة التي تقدم الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين.
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