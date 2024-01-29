البيت الأبيض: اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع حماس

البيت الأبيض: اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع حماس
التاريخ
1/29/2024 2:38:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مصدر في البيت
الأبيض إن "واشنطن تعتقد بأن هناك إطارا لاتفاق جديد لتبادل الرهائن
الإسرائيليين في غزة مع حركة حماس".
وأضاف المصدر أن
الولايات المتحدة تؤمن بوعد حل الدولتين.
وشدد على أن أخذ الأمم
المتحدة الاتهامات الموجهة ضد موظفيها في غزة على محمل الجد علامة إيجابية.
MENAFN29012024000072011014ID1107782579
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.