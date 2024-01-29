أميركا: حزب الله العراقي وراء الهجوم على قواتنا في الأردن ولا نسعى لحرب مع إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم مجلس
الأمن القومي الأميركي جون كيربي: نعلم أن إيران والمجموعات التي تدعمها وراء الهجوم على قواتنا بالأردن.
وأضاف كيربي: نعتقد أن
مجموعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران هي التي تقف وراء هجوم أمس في
الأردن.
وتابع: واشنطن تعتقد
أن طائرة مسيرة واحدة استهدفت القوات الأميركية في الأردن، والرئيس جو بايدن قال
إننا سنرد على هجوم أمس وسنفعل ذلك.
وأردف كيربي: الرئيس بادين
سيقوم بمراجعة الرد المناسب الذي سيتم اتخاذه في المستقبل.
وشدد على أنه "لا
نريد استمرار هذه الهجمات غير المقبولة، وسنفعل ما يتعين علينا لحماية مصالح أمننا
القومي".
واستكمل: لا نسعى إلى
حرب مع إيران، ولا نريد توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. (الجزيرة نت)
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