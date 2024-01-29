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أميركا: حزب الله العراقي وراء الهجوم على قواتنا في الأردن ولا نسعى لحرب مع إيران

1/29/2024 2:38:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: نعلم أن إيران والمجموعات التي تدعمها وراء الهجوم على قواتنا بالأردن.

وأضاف كيربي: نعتقد أن مجموعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران هي التي تقف وراء هجوم أمس في الأردن.

وتابع: واشنطن تعتقد أن طائرة مسيرة واحدة استهدفت القوات الأميركية في الأردن، والرئيس جو بايدن قال إننا سنرد على هجوم أمس وسنفعل ذلك.

وأردف كيربي: الرئيس بادين سيقوم بمراجعة الرد المناسب الذي سيتم اتخاذه في المستقبل.

وشدد على أنه "لا نريد استمرار هذه الهجمات غير المقبولة، وسنفعل ما يتعين علينا لحماية مصالح أمننا القومي".

واستكمل: لا نسعى إلى حرب مع إيران، ولا نريد توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. (الجزيرة نت)

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