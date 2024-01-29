القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية
التاريخ
1/29/2024 2:38:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-
قصف تل أبيب برشقة صاروخية مساء الاثنين، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.
ويذكر أنه ودوت صفارات الإنذار في سماء تل أبيب
والمناطق المحيطة بها، وسمع أصوات انفجارات عنيفة في المدينة جراء
الاعتراضات الجوية.
MENAFN29012024000072011014ID1107782577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.