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القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

1/29/2024 2:38:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف تل أبيب برشقة صاروخية مساء الاثنين، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.


ويذكر أنه ودوت صفارات الإنذار في سماء تل أبيب والمناطق المحيطة بها، وسمع أصوات انفجارات عنيفة في المدينة جراء الاعتراضات الجوية.

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