سرايا القدس تقصف تجمعات لجنود الاحتلال غرب خان يونس
التاريخ
1/29/2024 2:38:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت
سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الاثنين، قصف تجمعات لجنود
وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور التقدم وسط وغرب مدينة خان يونس.
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