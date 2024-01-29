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سرايا القدس تقصف تجمعات لجنود الاحتلال غرب خان يونس

1/29/2024 2:38:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الاثنين، قصف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور التقدم وسط وغرب مدينة خان يونس.

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