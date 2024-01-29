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يرقصون على الدم

1/29/2024 2:38:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف بقلم: بن كسبيت 29/1/2024
في كل يوم معين، كانت تكفي غمزة غاضبة من مكتب رئيس الوزراء لأجل تفريق العصبة الهاذية والراقصة، أول من أمس، في مباني الأمة في القدس. دبكة الراقصين الهاذية، التي ضمت 30 نائبا ووزيرا من الائتلاف، بمن فيهم أعضاء الحزب الحاكم، ألحقت بإسرائيل ضررا استراتيجيا لا مرد له في الساحة الدولية المهمة جدا لمواصلة شرعية الحرب. لكننا لسنا في "يوم ما". نحن في عصر لا يوجد فيه ملك في إسرائيل. رئيس الوزراء هو دمية قطنية يُفعلها ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. من المرة السابقة التي طرح فيها موضوع استئناف الاستيطان اليهودي في قطاع غزة على جدول الأعمال، سارع نتنياهو لنشر تصريح بالانجليزية أعلن فيه بأن هذا لن يحصل وإسرائيل لا تنوي تجديد حكمها في غزة. افترض أنه تلقى في حينه بلاغا صريحا بأن هذا يجب أن يكون البيان الصريح الأخير له في هذا الموضوع. أما الآن فهو يصمت.
كل الناطقين بلسان الحكومة، الائتلاف ونتنياهو، يروجون لنا بأنه محظور ممارسة السياسة الحزبية الآن. محظور الحديث عن "اليوم التالي"، محظور الحديث عن انتخابات، عن لجنة تحقيق رسمية، عمن هو المسؤول ومن الذي قادنا الى الحفرة التي وقعنا فيها. وها هم، أول من أمس، اجتمعوا في ميدان المدينة كالعرسان والعرائس (لكن بانفصال!) في يوم عرسهم، ورقصوا. على ماذا؟ على "اليوم التالي". على السياسة الحزبية الصرفة. فتجديد الحاضرة اليهودية في غزة هو السياسة الحزبية الأكبر في العالم والأكثر إثارة للخلاف في البلاد. هم يأخذون الإجماع النادر حول هذه الحرب، ويفككونه الى عناصر. في ظل الرقص. فعلى ماذا يحتفلون هناك، أولئك الأشخاص الهاذون، المنقطعون والمتعرقون؟ لقد بدا هذا كخليط بين فرحة بيت هشوأفا ورقصات المظليين في المبكى فور تحرير القدس. لكن هذا لم يكن هكذا. هم يرقصون في ذروة الحرب، في ذروة إحدى المصائب الأكبر التي وقعت للشعب اليهودي. هم لم ينجحوا بعد في البدء في إعادة مئات آلاف اللاجئين الى بيوتهم في إسرائيل. إقليمان مزدهران، لا يوجد حولهما أي خلاف، تحولا الى منطقتين جبهويتين، الى حزامي أمن خاضعين لرحمة نصرالله والسنوار. وهم ليسوا حتى قريبين من إعادة هؤلاء الأشخاص الى بيوتهم، لكنهم يحتفلون منذ الآن بتجديد الاستيطان اليهودي في غزة.
بينما هم يرقصون، فإن 25 عائلة تجلس أيام الحداد السبعة. بينما هم يرقصون، تصلي مئات العائلات لمصير أعزائها، بعضهم كبار في السن، مرضى ونساء، محتجزين في أنفاق الإرهاب في غزة. بينما هم يحتفلون، تحاول إسرائيل الدفاع عن نفسها في وجه هجمة دولية منسقة في محكمة العدل الدولية، في محاكم عديدة أخرى، في ميادين المدن، في الشبكات الاجتماعية. منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) ونحن نحاول الإثبات بأنهم ذبحونا وقتلونا، بأننا لم نبادر الى العنف وليست لدينا نوايا احتلال وضم جديدة وأننا ضحية الحدث. أما هذه العصبة فقد جاءت لتزج إصبعا وسطى في عين كل هذا. من خشبة القفز.
عندما سُئل عن هذا نتنياهو، أول من أمس، في مؤتمر صحفي له، تملص كعادته. السياسة في قطاع غزة قال (ليس بهذه الكلمات) يقررها الكابينت الموسع. "الموسع"، لأن فيه يجلس أيضا قائدا المؤامرة، بن غفير وسموتريتش. لم يعد قادرا على أن يقول بصوته ما يفترض بكل زعيم إسرائيلي سوي العقل أن يقوله في هذا الوقت، بينما نحن معلقون تماما في استمرار إرساليات الذخيرة من الولايات المتحدة، استمرار الإسناد العسكري، استمرار المظلة السياسية: لا، ليس لنا نية لإعادة إقامة غوش قطيف من جديد. توجد لنا نية واحدة فقط، وهي تفكيك وتقويض وإبادة حكم حماس. هذه الجملة هي لب قلعة الشرعية التي نقاتل في سبيلها الآن. ما حصل، أول من أمس، في مباني الأمة في القدس، يقوض هذه القلعة ويجعلها نكتة.
خذوا نتنياهو، أغلقوا عليه في غرفة، اربطوه في جهاز كشف الكذب واستجوبوه إذا كان في العالم أي احتمال بإعادة إقامة المستوطنات في غزة. هو سيقول الحقيقة. هو يعرف الحقيقة. عندما يخرج من الغرفة، سيخاف، سيسكت أو سيكذب، كعادته. لا يوجد ثمن هو ليس مستعدا لأن يدفعه كي يواصل الحيازة بحكومة الـ64 المهزوزة التي أقامها هنا. كما قيل هنا مرات عديدة: هو ليس مؤهلا لشيء. فبالتأكيد ليس لإدارة دولة في أزمة عميقة بهذا القدر. أحد وزرائه شوهد، أول من أمس، يتجول مع قبعة كاسكيت وعليها شعار نتنياهو الجديد "النصر التام". الرجل الذي اتهم، أول من أمس، عائلات المخطوفين بتعزيز حماس، الرجل الذي تهجم على قطر بدعوى تمويل حماس، نسي أنه هو من أحدث كل هذا: هو الذي جلب المبعوث القطري الى غزة. هو وليس أي أحد آخر. هو المسؤول عن القوة التي ترعرعت هنا، هو المسؤول عن المذبحة والقتل والاختطاف، والآن هو يتهم الرسول، بالمسوؤلية عن الضحايا.

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