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عرب إسرائيل كبش فداء

1/29/2024 2:38:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس

بقلم: أسرة التحرير 29/1/2024

المغنية وطبيبة الدماغ دلال أبو آمنة هي ضحية ملاحقة سياسية. ففي ملحق "هآرتس" نشرت وثيقة تقشعر لها الأبدان تكشف النقاب عن ملاحقتها: الواشية الأولى، الجمهور المحرض جيران، شرطة إسرائيل، جهاز القضاء، وبلدية العفولة.

كل شيء بدأ في منشور لها بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وكتبت فيه "لا ناصر إلا الله"، وعلم فلسطين. كان هذا يكفي لأجل إطلاق الملاحظة المحفوظة للعرب المستهدفين كمؤيدين للإرهاب – رغم أنه فقط من أصل رأي مسبق ضد العرب، يمكن فهم المنشور كمؤيد لحماس. انتشرت المشاركات، وفي أعقابها الفتك الجماهيري والتهديدات. عندما توجهت للشكوى في الشرطة، تبين أن الشرطة على الإطلاق تلاحقها.
في وقت الطوارئ، لا توجد حرية تعبير في إسرائيل، بخاصة ليس للعربي. في بداية الحرب أعطى النائب العام للدولة، عميت ايسمان للشرطة إذنا جارفا بفتح تحقيقات ضد من أعربوا زعما عن تأييد للمذبحة. وكانت النتيجة موجة اعتقالات، الكثير منها اعتقالات عابثة، ضد عرب تجرأوا على انتقاد الحرب أو التعبير عن تضامنهم مع ألم سكان غزة.
في الشرطة نالت أبو آمنة الشتائم، اقتيدت لفحص جسدي، قيدت بيديها وقدميها، اعتقلت لثلاثة أيام، وأرسلت بعد ذلك، إلى الإقامة الجبرية لخمسة أيام. وحول الملف إلى النيابة العامة؛ هناك يعتقدون أنه ضعيف جدا ويقدرون أن من المتوقع أن يغلق. لكن الضرر تم منذ الآن.
لكن منذ أكثر من شهرين ونصف وأبو آمنة، تعاني من مظاهرات يومية بجانب بيتها في العفولة. عشرات المتظاهرين بقيادة رئيس البلدية، آفي الكباتس يصلون كل مساء ويطالبون بطردها هي وعائلتها، يغلقون صنبور المياه الرئيس وينصبون حاوية ضخمة أمام البيت. وعلى حد قولها حين تتوجه إلى الشرطة يتجاهل أفراد الشرطة شكواها ويقفون إلى جانب المتظاهرين.
"اختاروني ككبش فداء، بالذات لأني شخصية عادية – مثقفة، أكاديمية... يريدون كسر روحي كي يخيفوا الجميع – كل العرب"، تقول.
هكذا هو الحال حين تكونين عربية مواطنة في دولة إسرائيل. يكفي منشور واحد على "فيسبوك"، فهم بشكل غير مناسب كي تنقلب حياتك وحياة عائلتك رأسا على عقب دفعة واحدة. كل ما كنته قبل المنشور، كل ما فعلته، إنجازاتك، مكانتك، علاقاتك مع جيرانك، الحياة التي آمنت أنها كانت لكِ – كل شيء اختفى. ومن يفترض بهم أن يحموكِ - الشرطة، جهاز القضاء، البلدية – يقفون ضدك.
حالة أبو آمنة تشير إلى عفن الشرطة، النيابة العامة، البلدية. كل من التقاها خان وظيفته وكان شريكا بتنكيل سياسي عديم الأساس.

MENAFN29012024000072011014ID1107782573

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