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جمعية زاكا استغلت أحداث 7 أكتوبر لصالحها

1/29/2024 2:38:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: اهارون رابينوفيتش 29/1/2024

عدد من الأشخاص يجلسون حول طاولة بلاستيك دائرية وتحت أغصان شجرة في يوم شديد الحرارة. الأجواء لطيفة والحديث يتدفق. بعضهم يدخنون وبعضهم يشربون المشروبات الخفيفة ويأكلون الفطائر. على الكرسي المجاور تجلس فتاة تنظر في الهاتف. أجواء لطيفة في هذا المكان الصغير. حتى الجثة قربهم والمرمية على الأرض والتي تم لفها بكيس بلاستيك أبيض لا تشوش عليهم هذه الأجواء. فهي ليست خارج القصة بل جزء منها.
المكان: كفار عزة. الوقت: بداية الأسبوع الثاني للحرب. الأشخاص الموجودون هناك بين البيوت المحروقة والدمار الكبير، هم المتطوعون العشرة من جمعية الإنقاذ "زاكا" القدس. الكيس الموجود قربهم يزينه شعار هذه الجمعية. أحد المتطوعين في جمعية أخرى قال: "من الغريب أن جثة قربهم بالضبط بينما هم يجلسون ويدخنون ويأكلون. هذا أمر لا يصدق". هم سألوا أعضاء زاكا لماذا لا يقومون بنقل الجثة الى سيارة الإسعاف أو الى ثلاجة الشاحنة التي كانت تقف على الجانب الآخر للشارع. هؤلاء أجابوا بلا مبالاة بأنه ستتم معالجتها لاحقا. وعادوا الى العمل.
من اقترب أكثر من المجموعة كان يمكنه أن يسمع المتطوعين الثلاثة وهم ينشغلون بمحادثة فيديو وتوثيق أفلام لجني الأموال. وحسب الوصف الذي قدمه المتطوع، فإن الجثة كانت جزءا من ذلك. جزء من العرض المقدم للمتبرعين، في الوقت الذي فيه السباق ضد الزمن لجمع جثث ضحايا المذبحة وإخلائها هو في الذروة. "لقد فتحوا هناك غرفة عمليات للتبرع"، وصف شخص آخر كان شاهدا على الحدث، الذي عمل خلال الحرب في بلدات الغلاف. "بعد أسبوعين شاهدتهم يعملون بشكل مشابه في بئيري، يجلسون ويصورون أفلاما ويجرون محادثات لجمع التبرعات في داخل الكيبوتس". في زاكا قالوا إنه "لم يتم إجراء أي محادثات لجمع التبرعات من قبل الجمعية في الميدان. وفي حالة وصلتهم أنباء عن حدث ما فإنه سيتم فحصه ومعالجته".
تحقيق "هآرتس"، الذي يستند الى شهادات جهات في الجيش كانت في الميدان وفي معسكر شورا، الذي تم تجميع الجثث فيه، وشهادات متطوعين عملوا في بلدات الغلاف، من زاكا ومن طواقم إنقاذ أخرى، يثير التساؤلات حول السلوك أثناء إخلاء الجثث. مئات المتطوعين في زاكا القدس قاموا بأعمال مهمة، جمعوا الجثث في ظروف قاسية. ولكن في الوقت نفسه بعض نشاطات الجمعية، التي عشية الحرب تورطت في ديون بالملايين، خصصت لتجنيد التبرعات والعلاقات العامة وإجراء المقابلات في وسائل الإعلام وجولات للمتبرعين.
عمليا، في الجيش تقرر التنازل في الأيام الأولى والحاسمة عن مئات الجنود الذين تم تدريبهم على التشخيص وجمع القتلى في أحداث معقدة كبيرة؛ بدلا من ذلك، فضلوا في قيادة الجبهة الداخلية، بالذات، استخدام جسم خاص، "زاكا"، الى جانب جنود وحدة التمشيط في الحاخامية العسكرية في المنطقة الجنوبية، "ييسر". الحاجة للقوة البشرية كانت كبيرة، لكن عند تجنيد الاحتياط في 7 تشرين الأول (اكتوبر)، تم إبلاغ جنود ييسر في الشمال وييسر التابعة لقيادة الأركان وجنود "أنوح" (جمع البيانات وعدد القتلى التابعة لقيادة الجبهة الداخلية) بأنه يجب عليهم الانتظار.
"لا يوجد لدي أي تفسير لماذا لم يستخدموا "انوح" ورجالنا في الشمال؟"، قال للصحيفة ضابط في "ييسر" التي تعمل في الجنوب. أيضا ضباط في "شورا" لم ينجحوا في الإجابة عن سؤال لماذا لم يتم استخدام رجال الوحدة التي تم تجنيدها وجميعهم جنود يعرفون كيفية العمل تحت النار. ضابط في انوح قال إن قادته "توسلوا" لتشغيلهم، حسب قوله. القيادة العليا في الجبهة الداخلية رفضت. عمليا، فقط من الأسبوع الثاني للحرب بدأ رجال أنوح يعملون في الميدان. وهذا أيضا لم يكن بشكل كامل.
في هذه الأثناء كان هناك متطوعو زاكا. معظمهم عملوا في الساحات الصعبة من الصباح وحتى المساء. ولكن يتبين من الشهادات أنه الى جانب ذلك كان هناك من عملوا، ضمن أمور أخرى، بأشياء أخرى مختلفة. كجزء من الجهد للحصول على وقت في الشاشة، نشروا في زاكا قصصا فظيعة لم تحدث حقا. وقاموا بنشر صور حساسة ورسومات وعملوا على الأرض بشكل غير مهني. "لقد كان لاختيار زاكا ثمن"، قالت مصادر في معسكر شورا. "لقد تسلمنا الأكياس منهم من دون توثيق. أحيانا مع أشلاء جثث لم تكن مرتبطة ببعضها بعضا". قال ضابط في المعسكر. "الأمر الذي صعب جدا على عملية التشخيص". وحسب قوله، فإن الحديث يدور أيضا عن أكياس وصلت بعد بضعة أيام على اندلاع الحرب. وكما وصف متطوع في معسكر شورا: "كانت هناك أكياس فيها اثنتان من الجماجم وأكياس فيها أيد دون معرفة أصحابها".
بعد ذلك بأسابيع، بقيت في المعسكر مئات الأكياس التي فيها جثث تم تجميعها بشكل متأخر، وكان يجب معرفة أصحابها. عمليا، بعضها بقي مجهول الهوية حتى الآن. متطوع في زاكا القدس، يخدم في الحاخامية العسكرية، قال في محادثة مع الصحيفة إن هناك فجوة كبيرة بين مهنية جنود الحاخامية العسكرية وقيادة الجبهة الداخلية ومهنية المتطوعين في زاكا. "نحن وصلنا الى الميدان عند بداية الحرب ولم تكن هناك أي جثث أو أشلاء على الأرض، لم يتم توثيقها كما هو مطلوب"، قال المتطوع. "في زاكا بصعوبة سجلوا شيئا ما على الأكياس. أما بالنسبة للتوثيق فلا يوجد ما نتحدث عنه". هذا الجندي المتطوع نفسه وجه إصبع الاتهام للجيش الذي ألقى هذه المهمة على زاكا.
مع ذلك، ليس فقط لمتطوعي زاكا كانت أخطاء. فضابط في ييسر الجنوب اعترف أنه في الأيام الأولى رجاله أيضا لم يوثقوا مكان كل جثة، الأمر الذي أخر عملية التشخيص. "في البداية لم يكن بالإمكان التوثيق لأن العبء والضغط كانا كبيرين"، أوضح. "لكن نحن عملنا بشكل أساسي، وبعد ذلك طلب منا إعادة النظر فيما فعلناه. وعندما تم إحضار أكياس الجيش كان الفرق واضحا"، قال متطوع عمل في المعسكر. "كان من الواضح أنه جرى هناك عمل أكثر دقة".
جنود في وحدة "انوح" ومتطوعون من جمعيات أخرى قدموا شهادات حول الاشتباه بإهمال زاكا، حتى من جوانب أخرى. وحسب قولهم، فإنه عدة مرات تقدموا من سيارات وبيوت كان يوجد عليها ملصق زاكا، وإشارة إلى أن المكان تم تنظيفه من الجثث والأشلاء، لكن الحقيقة كانت مختلفة. "في زاكا أخذوا جزءا من جثة والجزء الآخر تركوه في البيت"، قال متطوع من شورا. أحد الأشخاص الذي تجول مع زاكا في كيبوتسات الغلاف قال إنه دخل مع رجال الجمعية الى البيوت التي كتب عليها بأنه تم تنظيفها. ولكن فعليا شاهد فيها بقايا إنسان.
هناك أيضا أمثلة كثيرة. ففي الموقف الذي أقيم في تكوما والذي تم إحضار السيارات التي تضررت في شوارع الجنوب وفي منطقة الحفلة في ريعيم اليه، تم العثور على أشلاء لم يتم جمعها. "لقد وجدنا هناك أجزاء من العظام وأشلاء أخرى"، قال للصحيفة جندي في "انوح". "الكثير من الأشخاص عندنا غاضبون: لماذا قاموا بتدريبنا على فعل ذلك. وفي يوم العمل لم يسمحوا لنا بالعمل".
أيضا عندما بدأ رجال أنوح في العمل في الأسبوع الثاني للحرب أرسلوا لتجميع جثث المخربين ونقلها الى معسكر "سديه تيمان" أو لمعالجة قواعد الجيش. "سألنا القادة لماذا لا يسمحون لنا بالدخول. في كل مرة حصلنا على جواب مختلف"، قال جندي في الوحدة. "مرة قالوا لنا أنتم تم تدريبكم على الزلازل، ومرة أخرى قالوا لنا إنهم لا يريدون تعريض حياة الجنود للخطر. ومرة أخرى أوضحوا لنا أن قائد المنطقة أعطى المهمة لوحدة الإنقاذ القطرية، التي أحد الأعضاء فيها هو أيضا شخص رفيع في زاكا".
المصدر نفسه، أضاف "لو أننا عملنا كما علمونا لكان يمكننا توفير معاناة الكثير من الأشخاص ولكان تم دفنهم قبل وقت كبير. بعض المتطوعين في زاكا اعترف في محادثة مع الصحيفة بأنه لو أن جنود أنوح عملوا معهم لكان العمل سيكون أفضل وأسرع وأكثر دقة".
في الأيام الأولى للحرب وبعدها أيضا، تمت مشاهدة، في وسائل الإعلام، مرة تلو الأخرى، جنود يرتدون الزي العسكري ورجال من قيادة الجبهة الداخلية. ولكن فوق الزي العسكري الذي كانوا يرتدونه كانت توجد سترات لا تعود للجيش، وكان مكتوبا عليها اسم "زاكا". ضباط في الجيش شاهدوا ذلك لم يعرفوا كيفية الرد على كيف حدث هذا الأمر.
حاييم اوتمزغين، قائد "الوحدة الخاصة" في زاكا والذي يخدم في الاحتياط في وحدة الإنقاذ القطرية في الجبهة الداخلية، "يحتسا"، هو أحد الضباط الكبار الذين أكثروا من الظهور بهذا الزي، لكن ليس فقط على شاشات التلفاز. قبل نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، في الوقت الذي كان فيه أعضاء الجمعية ما يزالون يعملون في الكيبوتسات، كان يقوم بدور البطولة في فيلم فيديو قصير أنتج بشكل متقن وسجل في الميدان. في هذا الفيلم، هو وابنه كانا يغنيان أغنية كتبها هو نفسه. والفيلم كان مرفقا بكتابات هدفت الى فتح القلوب والجيوب أيضا. "مئات المتطوعون في زاكا تركوا خلفهم عائلات داعمة وذهبوا بإخلاص وشاهدوا الأعمال الفظيعة التي جرت في الجنوب، وهم يعودون الى البيت مع كيس كامل مليء بالمشاعر. أنتم مدعوون لتأدية التحية لهم"، كتب في وصف الفيلم مع رابط للتبرع.
في محادثة مع "هآرتس"، قال اوتمزغين إنه صور الفيديو القصير بشكل خاص، وبعد ذلك قرروا في الجمعية استخدامه في حملة جمع التبرعات. حسب قوله التصوير والإخراج للفيديو لم يأخذ منه الكثير من الوقت. "في يوم الجمعة كتبت وفي منتهى السبت سجلت في الاستوديو وبعد يوم أو يومين تم تصوير الفيديو". اوتمزغين لم يكن فقط جزءا من الحملة الدعائية لزاكا القدس. فحسب أقوال مصادر عدة، هو أيضا لعب دورا رئيسيا في المحور الذي ربط بين الجمعية والجيش الإسرائيلي وقيادة مناطق أخرى منذ مساء ذاك السبت، بالأساس في موقع الحفلة في ريعيم وفي كفار عزة وفي بئيري. بعد شهر على اندلاع الحرب، منع اوتمزغين دخول متطوع من جمعية منافسة الى كيبوتس بئيري، رغم أنه حصل على مهمة أخرى من ضابط. اوتمزغين أكد أنه قام بمنعه. وقال إنه فعل ذلك لأنه اعتقد أنه ينتحل شخصية شخص آخر. أيضا مصدر في زاكا تل أبيب (منافسة أخرى) شهد أن أعضاء جمعيته تم منعهم من قبل ضباط في "يحتسا" من الوصول الى منطقة في الجنوب. "لقد قالوا لنا بصراحة إن حاييم اوتمزغين قال إنهم لا يريدوننا هناك"، قال هذا المصدر.
هنا يطرح سؤال ما العلاقة بين "يحتسا" وزاكا القدس. الجواب، كما يبدو، هو أن اوتمزغين لا يخدم فقط في الاحتياط في "يحتسا"، بل هو مقرب جدا من قادة الوحدة. متطوع من زاكا يعرف اوتمزغين عن كثب قال في محادثة مع الصحيفة بأنه هو الذي وقف وراء موقف قيادة "يحتسا" من الساحات ووراء استخدام زاكا. "هو الذي لديه القوة للقول للقادة: هذا الحدث لنا"، قال المتطوع وأضاف بابتسام صفراء. "المتطوعون الآخرون لا يمكنهم الدخول لأن هذه منطقة عسكرية مغلقة".
عمليا، حتى حسب أقوال اوتمزغين نفسه، هكذا سارت الأمور. "أنا أدركت أننا في سباق مع الزمن"، قال في محادثة مع القناة 7. "قمت بالاتصال مع قائدي، العقيد غولان فاخ، وقلت له إن هذه هي مهمتنا". هكذا فان قيادة الجبهة تولت بشكل رسمي السيطرة على المنطقة، والذراع التنفيذية، لا سيما في الأسبوع الأول، كان زاكا. في محادثة مع الصحيفة، أوضح اوتمزغين بأنه بين الجيش وزاكا يوجد اتفاق على تشغيل هذه الجمعية، الأمر الذي يمكن من عمل الجمعية على الأرض".
وقد جاء من الجيش الإسرائيلي بأنه "في أعقاب أحداث 7 تشرين الأول (اكتوبر) تم إقامة تجمع لفرق عدة برئاسة ضابط برتبة عقيد من أجل تولي مهمة العثور على الجثث وجمع الأشلاء في بلدات غلاف غزة. وإزاء تعقيد المهمة وعدد المصابين، فإن وزارة الدفاع تعاقدت مع زاكا للحصول على المساعدة وتعزيز قوات هذه المهمة. بين الوحدات التي شاركت في الجهود العسكرية كانت وحدة التمشيط التابعة للحاخامية العسكرية. أقسام جمع البيانات والقتلى "انوح" تم تجنيدها بالكامل في الأسبوعين الأولين للحرب. الجيش الإسرائيلي سيجري تحقيقا مفصلا ومعمقا، ضمن أمور أخرى، حول تشغيل القوة من أجل فحص التفاصيل حتى النهاية عندما ستسمح الظروف العملياتية بذلك، وستنشر النتائج على الجمهور".

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