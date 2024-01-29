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النشامى بين كبار آسيا بسيناريو يخطف الأنفاس أمام العراق

1/29/2024 2:38:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة- حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزا دراماتيكيا وتاريخيا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت الاثنين على ستاد خليفة الدولي، ليتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
وقدم المنتخب الوطني أداء جيدا في الشوط الأول، استحق على إثره التقدم بالنتيجة عبر مهاجمه يزن النعيمات، قبل أن يقلب المنتخب العراقي الطاولة في أحداث الشوط الثاني بتسجيله هدفين عبر سعد ناطق وأيمن حسين، وخرج الأخير بالبطاقة الصفراء الثانية لمبالغته في الاحتفال بهدفه، ليكمل المنتخب العراقي ربع الساعة الأخير من الوقت الأصلي منقوص العدد، فأحرز المنتخب الوطني هدفين في الوقت بدل الضائع عبر يزن العرب ونزار الرشدان.
وهنأ ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، المنتخب الوطني بعد فوزه على منتخب العراق، وكتب عبر“إنستجرام”:“مباراة وأداء للتاريخ من نشامى منتخبنا. فرحتونا من القلب اليوم. حظا أوفر لأسود الرافدين الأشقاء”.
وحضر المباراة رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين من المنصة الرئيسية، وشهد على تأهل المنتخب الوطني إلى دور الثمانية، الذي سيلاقي فيه منتخب طاجيكستان يوم الجمعة المقبل، على ستاد أحمد بن علي عند الساعة الثانية والنصف مساء.
وكان منتخب أستراليا أول الواصلين لربع النهائي، بعد فوزه على منتخب إندونيسيا بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تخطى منتخب طاجيكستان نظيره الإماراتي بفارق الركلات الترجيحية 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، فيما أقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس مواجهة قطر وفلسطين.
وتتواصل مباريات ثمن النهائي اليوم بمباراتين، إذ يلتقي منتخب أوزبكستان مع تايلند على ستاد الجنوب، فيما يواجه منتخب السعودية نظيره كوريا الجنوبية على ستاد المدينة التعليمية، على أن تختتم مباريات هذا الدور غدا بمواجهتين، تجمع الأولى البحرين واليابان على ستاد الثمامة، والثانية إيران مع سورية على ستاد عبد الله بن خليفة.
الأردن 3 العراق 2
 مثل الأردن: يزيد أبو ليلى، يزن العرب، سالم العجالين، عبد الله نصيب“ديارا”، إحسان حداد، نزار الرشدان، رجائي عايد (صالح راتب)، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات.
المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب).
العراق: جلال حسن، حسين علي، ريبين سولاقا، سعد ناطق (علي عدنان)، أحمد يحيى (ميرخاس دوسكي)، أمير العماري، أسامة رشيد (مهند علي)، يوسف الأمين (زيدان إقبال)، إبراهيم بايش، علي جاسم وأيمن حسين.
المدير الفني: خيسوس كاساس (إسبانيا).
الحكام: علي رضا فغاني (أستراليا)، المساعدان أنتون شيتينين (أستراليا)، أشيلي بيشام (أستراليا)، والحكم الرابع عبد الرحمن الجاسم (قطر).
العقوبات: إنذار لكل من عبد الله نصيب“ديارا”، يزن النعيمات، نزار الرشدان، وبطاقة حمراء لحمزة الدردور (الأردن)، بطاقتان صفراوتان لأيمن حسين (العراق)
سيناريو الأهداف
- خطف مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات الكرة من دفاعات المنتخب العراقي، وتقدم بالكرة من منتصف الملعب ويواجه المرمى، قبل أن يضعها من فوق الحارس جلال حسن معلنا عن تقدم المنتخب بهدف نظيف (45+1).
- نجح مدافع المنتخب العراقي سعد ناطق في إحراز التعادل بعد متابعته للركلة الركنية التي نفذها زميله علي جاسم من الجهة اليمنى لمرمى المنتخب الوطني، واضعا الكرة برأسه في الشباك وسط تردد من يزن العرب ويزيد أبو ليلى في إبعادها (68).
- استثمر مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين تشتيت الكرة الخاطئ بالرأس من يزن العرب، ليسدد الكرة بقوة على يمين الحارس أبو ليلى هدف التقدم للعراق (76).
- سدد لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري كرة قوية أبعدها الحارس العراقي جلال حسن، لتتهادى أمام العرب الذي وضعها بيمينه في الشباك هدف التعادل (90+5).
- نجح لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان في تسجيل هدف الفوز من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، استقرت على يسار حارس المرمى العراقي، بتمريرة من البديل صالح راتب (90+7).
فرص المباراة
- تبادل النعيمات وعلوان الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها الأخير أرضية قوية، ويبعدها الحارس العراقي لركنية (20).
- صوب المدافع حسين علي كرة من حدود منطقة الجزاء مرت بجانب مرمى أبو ليلى بقليل (21).
- راوغ مرضي دفاعات العراق وسدد الكرة بيساره خارج إطار المرمى (26).
- مرر حداد كرة طويلة وجدت علوان الذي انفرد بالمرمى، ليبعدها حسن لركنية بتصديه للتسديدة الخفيفة (27).
- تألق أبو ليلى في التصدي لتسديدة بايش القوية من خارج منطقة الجزاء وأبعدها لركنية (36).
- مرت تسديدة اللاعب العراقي علي جاسم بجانب مرمى أبو ليلى (45+6).
- أبعد حارس المنتخب الوطني عرضية المدافع أحمد يحيى الماكرة من الطرف الأيسر (49).
- نجح أبو ليلى في إبعاد محاولة حسين علي من داخل منطقة الجزاء (56).
- أطلق بايش كرة صاروخية تألق أبو ليلى في إخراجها لركنية (66).
- رفع حداد كرة على رأس مرضي ليهدرها الأخير رغم قربه من المرمى (84).
- نجح الحارس العراقي في التقاط الكرة الرأسية من المدافع نصيب (85).
- تألق حسن في التصدي لمحاولة التعمري الذي سددها بيمينه من أمام المرمى (90+2).
نجم اللقاء
حصل لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل هدف الفوز القاتل للمنتخب، ليمنحه بطاقة العبور لربع نهائي كأس آسيا.
وقام الرشدان بتسديدة واحدة بين الخشبات الثلاث، جاء منها هدف الفوز، وأخرى بعيدة عن المرمى، فيما صنع فرصتين لزملائه، وقطع الكرة في مناسبة واحدة، مع 4 محاولات افتكاك ناجحة.
المؤتمر الصحفي
 وأبدى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، رضاه على مستوى اللاعبين وتركيزهم في سبيل تسجيل الفوز، مؤكدا بأن الإيمان بالمشروع الرياضي ساهم في تحقيق الانتصار وقلب النتيجة في دقائق معدودة.
وبين عموتة خلال حديثه لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي، أن المنتخب العراقي كان ندا مميزا في الملعب، ويستحق التواجد في الدور التالي من البطولة، مشيرا إلى أن الفريق لعب بطريقته، وأدار المباراة بذكاء تام.
وأضاف:“وصولنا لهذا المستوى جاء بعد ثقتنا بأنفسنا، طموحنا كبير في البطولة الوصول لنصف النهائي على الأقل، والمنتخب الطاجكي أصبح متطورا في السنوات الماضية، ولعبنا معهم في التصفيات وتعادلنا بهدف لمثله، ولا يوجد فريق صغير حال وصوله لربع النهائي”.
من ناحيته، صرح الرشدان، أن الفوز جاء نتيجة تعب ومجهود جماعي من جهاز فني وجماهير ولاعبين، موضحا بأن المنتخب عاد في الوقت الصعب بعد التأخر بالنتيجة، وأثبتوا مقولة“النشامى قول وفعل”.
في الجهة المقابلة، أعرب المدير الفني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس، عن خيبته بخروج فريقه بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن طرد اللاعب أيمن حسين لم يكن عادلا من قبل حكم المباراة، فيما حمل الصحفيون العراقيون المسؤولية للمدرب، بسبب ظهوره في حوار تلفزيوني قبل المباراة بعدة أيام.
شذرات وكواليس
 - انفعل الصحفيون العراقيون بوجه المدرب الإسباني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس، وحملوه مسؤولية الخسارة في المباراة، قبل أن ينسحبوا وسط اعتراضهم الشديد على تبريراته غير المقنعة بحسب وصفهم.
- واصل المنتخب الوطني هز الشباك في الدور الثاني بجميع مشاركاته بالبطولة الآسيوية، بعد أن سجل هدفا واحدا في شباك اليابان بربع نهائي نسخة العام 2004، وآخر بشباك أوزبكستان في الدور ذاته بنسخة العام 2011، ومثله في مرمى فيتنام بالدور ثمن النهائي بنسخة العام 2019.
- سجل النعيمات هدفه الثاني بالبطولة في شباك العراق، ليكون اللاعب الأردني الخامس الذي يحرز أكثر من هدف في المشاركة القارية، بعد كل من حمزة الدردور، بهاء عبد الرحمن، موسى التعمري ومحمود مرضي.
- حضر المباراة مجموعة من أعضاء اتحاد كرة القدم يتقدمهم نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة والأمين العام للاتحاد سمر نصار، ونائبها فليح الدعجة، وأعضاء الهيئة التنفيذية أحمد وريكات، لؤي عميش وفؤاد الدويري.
- احتفل لاعبو المنتخب الوطني بالهدف الأول، من خلال الجلوس على الأرض والإيماء بتناول“المنسف”.
- تابع مباراة المنتخب الوطني ونظيره العراقي 35 ألفا و814 مشجعا من المدرجات، علما بأن عدد جماهير المنتخب الوطني في المباراة الأولى أمام ماليزيا بلغ 20410 مشجعين، فيما تابع المباراة الثانية أمام كوريا الجنوبية 36627 مشجعا، مقابل 39650 مشجعا في مواجهة البحرين.
- اتسمت تصريحات نجم المنتخب الوطني موسى التعمري، بالتحدي في مقابلة مع شبكة“بي ان سبورتس” بالمنطقة المختلطة، حيث سأله المراسل عن توقعاته حول إمكانية الوصول إلى نصف النهائي، فأجاب:“بإذن الله إلى النهائي”.
- حرصت اللجنة المنظمة على تكريم المسؤولين عن ستاد خليفة الدولي، لجهودها في تنظيم مباريات البطولة، حيث كانت مباراة أمس الأخيرة ضمن منافسات البطولة على هذا الملعب.

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