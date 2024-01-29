كأس آسيا.. قطر تصعد إلى ربع النهائي على حساب فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) واصل المنتخب القطري بطل آسيا حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وتفوق على نظيره منتخب فلسطين بهدفين مقابل هدف الاثنين في ثمن نهائي كأس آسيا قطر 2023.
وافتتح المنتخب الفلسطيني التسجيل عبر عدي الدباغ في الدقيقة 37 قبل أن يتعادل حسن الهيدوس للمنتخب القطري في الدقيقة 45+6.
ومع بداية الشوط الثاني أحرز أكرم عفيف الهدف الثاني للعنابي من ركلة جزاء في الدقيقة 49.
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