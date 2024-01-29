الأشغال ترفع حالة الطوارئ للمتوسطة في محافظات الجنوب

MENAFN - Alghad Newspaper) ‫أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان رفع حالة الطوارئ الى الدرجة المتوسطة في محافظات الجنوب للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.‬‫حيث ‬تنقسم حالات الطوارئ وفق خطط الأشغال الى ثلاثة مستويات: خفيفة ويعمل بها مع بداية فصل الشتاء وتنتهي بنهايته، ومتوسطه يعلن عنها بامر من وزير الأشغال وحسب التوقعات الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية للمنخفضات المتوسطه (امطار غزيرة 'تساقط ثلوج غير متراكمة، تجمعات مياه خفيفه)، وقصوى ويعلن عنها بامر من الوزير وبالمنخفضات الشديدة (تراكم ثلوج، انهيارات، فياضانات، انقطاع طرق..الخ)).



‫ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.‬



‫ وكانت الوزارة قد استبقت فصل الشتاء بخطة طوارئ متكاملة تضمنت إنشاء غرف عمليات في مختلف مديريات الأشغال وعمل الصيانة اللازمة للأودية ومجاري السيول والعبارات، وتأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.‬



‫كما تم تحديث وتطوير غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، اضافة الى تزويد كافة مدراء الأشغال ومدراء المكاتب بأجهزة اتصال لاسلكية لتسهيل تمرير المعلومة بين كافة الكوادر في الموقع، كما تم تحديث تطبيق بلاغات طوارئ على الهواتف الذكية لزيادة التفاعل مع المواطنين وتسريع الاستجابة للبلاغات الواردة.‬



‫وشملت الاستعدادات تجهيز 119 فريقا ميدانيا في مختلف المناطق، تساندهم نحو 430 آلية، كما تم التنسيق المسبق مع نقابة المقاولين ومقاولي مشاريع الوزارة قيد التنفيذ لرفد الوزارة بأي آليات أو معدات وكوادر إذا لزم الأمر.‬

‫ودعت الوزارة المواطنين إلى اعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال:‬



‫الرقم الموحد 106‬

‫غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١، مديرية أشغال العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١، الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١، جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧، مادبا ٠٧٨٠٣٧٧٣٦٣، معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨، المفرق ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩، البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣، الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠، عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤، الزرقاء ٠٧٨٠٣٧٧١٢٥، العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١، اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣، الرمثا ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨، ، والبتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤