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جرش.. إغلاق شارع جزئيا إثر انهيار جدار استنادي

1/29/2024 2:36:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعميات أغلقت بلدية جرش الكبرى، أمس الأحد، شارعا داخل القصبة بشكل جزئي إثر انهيار جدار محاذ للشارع، وفق رئيس البلدية أحمد العتوم.

وقال العتوم إنّ غرفة العمليات التابعة لبلدية جرش الكبرى تلقت بلاغا يفيد بانهيار جدار استنادي بطول نحو 13 مترا في حي الجبل الأخضر.

وأضاف أنه تم إغلاق الشارع بشكل جزئي؛ حفاظا على سلامة مستخدمي الشارع، مبينا بأن بلدية جرش الكبرى تعاملت مع 4 انهيارات لجدران استنادية وحجرية داخل حدود البلدية.داعيا الأشخاص للتواصل مع غرف العمليات التابعة للبلدية للتبليغ عن أي طارئ، وعدم الاقتراب من مجاري الأودية، والابتعاد عن السيول في حال تشكلها.

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