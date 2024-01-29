جرش.. إغلاق شارع جزئيا إثر انهيار جدار استنادي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) صابرين الطعميات أغلقت بلدية جرش الكبرى، أمس الأحد، شارعا داخل القصبة بشكل جزئي إثر انهيار جدار محاذ للشارع، وفق رئيس البلدية أحمد العتوم.
وقال العتوم إنّ غرفة العمليات التابعة لبلدية جرش الكبرى تلقت بلاغا يفيد بانهيار جدار استنادي بطول نحو 13 مترا في حي الجبل الأخضر.
وأضاف أنه تم إغلاق الشارع بشكل جزئي؛ حفاظا على سلامة مستخدمي الشارع، مبينا بأن بلدية جرش الكبرى تعاملت مع 4 انهيارات لجدران استنادية وحجرية داخل حدود البلدية.داعيا الأشخاص للتواصل مع غرف العمليات التابعة للبلدية للتبليغ عن أي طارئ، وعدم الاقتراب من مجاري الأودية، والابتعاد عن السيول في حال تشكلها.
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