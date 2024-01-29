جيني بحُلّته الجديدة: عيش التغيير بنفس التوفير

MENAFN - Al Watan) قام تطبيق جيني الرائد في مجال نقل الركّاب، والذي يقدم أوفر الأسعار لمستخدميه، بالكشف عن هويته الجديدة، بخطوةٍ تُمثّل عزمه على تطوير تجربة التنقّل في المملكة العربية السعودية والأردن.

انطلق جيني في رحلة التغيير، ملتزمًا بتلبية احتياجات مستخدميه، من خلال دراسة عميقة لفهم أهدافهم بشكل أفضل.

وكنتيجة لهذا التفاعل الوثيق، أطلق جيني شكلًا جديدًا مبتكرًا، مدعّمًا ببيانات أساسية، وزيّنه بشعار تنبعث منه الحيوية، إضافة إلى أيقونة عصرية تعكس رؤيته المستقبلية.

تأتي النقطة الرئيسية في عملية التغيير التي قام بها جيني في تصميم شعاره الجديد، حيث يبرز الشعار بشكل بارز.

يتميز هذا الشعار بأيقونة فريدة تجمع بين حروف "J"، تمثل الارتباط الدائم بين الشركاء والمستخدمين.

يُظهر هذا التصميم التفاني الكبير لدى جيني في تعزيز روح التعاون والاهتمام الذي يشجع على النمو المشترك في المدن التي يعمل فيها.

فيما يتعلق بلوحة الألوان، قررنا الاحتفاظ بدرجات الماجنتا والبنفسجي، مع إضافة طاقة شبابية من خلال ألوان أخرى.

حيث يرمز اللون الفيروزي إلى النمو، بينما يُجسّد اللون الأخضر الليموني الحيوية والابتكار.

يظهر التطور الكبير لدى جيني بوضوح في جملة "عيش التغيير بنفس التوفير"، فلم يكن ذلك مجرد تغيير في الشكل، بل كان احتفالًا بالالتزام الجاد لدى جيني بقيمه الأساسية.

إن جيني مُلتزمًا تمامًا بتقديم أكبر توفير للمستخدمين ومصدر دخل موثوق لشركائه، ومن خلال التغيير الإيجابي سيستمر المستخدمون والشركاء بالتطوّر مع التطبيق.

قالت أماندا ياسمينه، رئيسة العلامة التجارية والتسويق في جيني، عن حماسها الكبير لهذه اللحظة الرائعة في مسيرة جيني: "إن الهدف الرئيسي لمسيرة جيني هو التزامنا الثابت بتقديم ابتكارات تعود بالنفع على الناس، حيث يسير التطور في تطبيقنا جنبًا إلى جنب مع فهمنا العميق لاحتياجات مستخدمي جيني وتحقيقها."

وختم حمّاد احتشام الرئيس التنفيذي لجيني: "ندعوكم جميعًا لتشاركونا في مشوارنا الجديد، حيث تكمن رؤيتنا للمرحلة القادمة في جعل نقل الناس وتلبية احتياجاتهم تجربة توفيرية وسهلة وملائمة بشكل فعّال. يقرّبنا هذا التغيير من تحقيق حلمنا ورؤيتنا.

دعونا نتعاون معًا لتطوير مستقبل التنقل، ونقدم أفضل تجربة ممكنة لكل فرد."

عن جيني:

جيني هو تطبيق رائد في المملكة العربية السعودية والأردن يعرف بالتزامه التام بالتوفير، كما يقدم لمستخدميه خدماتٍ موثوقة وتناسب الجميع.

حمّل التطبيق لتشاركنا طريق التغيير ولتعيش تجربة التنقّل المطوّرة.