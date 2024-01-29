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تطبيق تو يو ينقل خدمة التوصيل إلى عصر جديد باستخدام صناديق مبتكرة ذات جودة عالية

1/29/2024 2:35:31 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة مبتكرة تبرز ريادته في قطاع توصيل الطلبات، كشف تطبيق " تويو" السعودي عن إطلاقه لصناديق توصيل مبتكرة ذكية وعالية التقنية، معيداً تشكيل معايير الجودة والكفاءة في هذا القطاع.
حيث تم صناعة هذه الصناديق من مواد بلاستيكية متينة ومزودة بتصنيف IP54 لمقاومة العوامل الجوية، وتتمتع بتقنيات حديثة تضمن وصول الأطعمة بحالة مثالية، مع مراعاة عالية لسلامة ممثلي التوصيل، إذ تحتوي على أقفال محكمة، ذات آلية فتح داخلية تضمن سلامة الأقفال وتعزز من الأمان أثناء القيادة، مراعية بذلك تطلعات العملاء ومتطلبات المتاجر.
ويتمتع مندوبو وممثلو التوصيل في تطبيق "توتو" بانضباطية عالية والالتزام بمعايير السلامة بأنظمة وقوانين المرور، حيث يخضع المندوبون لتدريب وتأهيل في القيادة والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة، في إطار الحرص على الاستثمار برأس المال البشري وتعزيز قدراته ومهاراته في التواصل مع العملاء بمهنية وحرفية عالية، والقيادة والانضباط المروري.
وتعليقا على إطلاق الصناديق المبتكرة، قال زياد العجلان، المدير التنفيذي التجاري لتطبيق " تويو" إن "هذه الصناديق الجديدة تمثل نقلة نوعية في عالم توصيل الطلبات، حيث يسهم هذا الابتكار في تقليل هدر الطعام بشكل ملحوظ، عبر تقنية التحكم بدرجة الحرارة والعزل المتعدد الطبقات التي تتيح حماية فائقة ضد العوامل الجوية، مما يحافظ على جودة الطعام لفترات أطول.
وأضاف العجلان "أن خاصية الحفاظ على درجة حرارة الطعام، سواء كان ساخناً أو بارداً، لمدة تزيد عن 25 دقيقة، مما يجعلها مثالية لكافة الأحوال الجوية والمسافات، وهو تطور يعكس التزام "تويو" بتقديم خدمة تتسم بالكفاءة والجودة العالية، مؤكدًا الالتزام "بإثراء تجربة العملاء، عبر تقديم خدمات تتميز بالجودة والراحة وتلبي توقعاتهم، بصرف النظر عن تحديات النقل والأحوال الجوية".
وتجدر الإشارة إلى أن "تويو" تطبيق سعودي متخصص في مجال توصيل الطلبات، يوفر للمستخدمين في المملكة حلقة وصل مباشرة بينهم وبين مجموعة واسعة من المتاجر والموردين، كما يتيح التطبيق للعملاء إمكانية البحث، الشراء، وتسليم مختلف الاحتياجات من خلال منصة واحدة متكاملة.
ويعمل "تويو" على دمج التجارة الإلكترونية بالخدمات اللوجستية بطريقة مبتكرة، مما يقدم تجربة تسوق سلسة وفعالة للعملاء، بينما يدعم نمو وتطور المتاجر ويساهم في تلبية احتياجات العملاء اليومية بكفاءة عالية.

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