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السعودية ضيف شرف في معرض نيودلهي الدولي للكتاب

1/29/2024 2:35:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تحل المملكة العربية السعودية، ضيف شرف في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024، الذي يُقام في ساحة معرض براغاتي في العاصمة الهندية "نيودلهي"، خلال الفترة من إلى فبراير، وذلك في إطار العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين.
ويُنتظر أن تقدم المملكة خلال مشاركتها تجربة ثقافية متكاملة تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة مختلف القطاعات الثقافية ممثلة في هيئة التراث، وهيئة الموسيقى، وهيئة الأفلام، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء، إضافةً لدارة الملك عبدالعزيز؛ لإبراز المخزون المعرفي للمملكة وتراثها وآثارها وثقافتها وفنونها للجمهور الهندي.
وستشهد مشاركة المملكة في المعرض تقديم برنامج ثقافي منوّع، يتضمن ندوات وجلسات حوارية، تغطي جوانب عدة في مجالات ثقافية وفنية وأدبية ومعرفية، بمشاركة الأدباء من المملكة ودور النشر المحلية؛ للتعريف بالمواهب والإبداعات الوطنية، واستحضار الثقافة الوطنية العريقة، كما سيقام على هامش المشاركة احتفالان؛ للتعريف بالأكلات السعودية والفنون الأدائية التقليدية للمملكة.
يذكر أن معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024، أحد أعرق معارض الكتب العالمية، وانطلق للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي م، ويشارك فيه أكثر من 600 دار نشر دولية تجمع نتاج ثقافات العالم، بتنظيم من وزارة التعليم الهندية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، وفي سياق حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

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