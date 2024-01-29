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مهرجان للجاز في الرياض فبراير المقبل

1/29/2024 2:35:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة الموسيقى إقامة مهرجان الرياض الدولي للجاز بنسخته الأولى , على مسرح ميادين في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير المقبل، وسط مشاركة لعددٍ من الفنانين السعوديين والعرب والعالميين.
ويُعقد المهرجان على مدى ثلاثة أيام، يشهد خلالها أداءً حياً يشارك فيه فنانون مختصون بفنون الجاز، والألوان الموسيقية المختلفة المشتملة على عناصر من موسيقى الجاز، بالإضافة إلى عدة مناطق مختلفة بتفعيلات متنوعة تهدف من خلالها الهيئة لصناعة تجربة فنية، وثقافية متكاملة في إطار سعيها للارتقاء بمجال الموسيقى الوطنية نحو الازدهار على مستوى عالمي.
ويأتي إقامة مهرجان الرياض الدولي للجاز في نسخته الأولى ضمن إستراتيجية هيئة الموسيقى الهادفة لإثراء مجال الموسيقى السعودية.

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