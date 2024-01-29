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طبيب سعودي يكتشف علامة مرضية جديدة لبعض مرضى القرنية المخروطية

1/29/2024 2:35:07 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت مجلة (The American journal of case reports) إكتشافا طبيا للدكتور عمر محمد قيراط استشاري القرنية والماء الأبيض وتصحيح النظر في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ووفقا للبحث الذي نُشر بالمجلة من اكتشاف الدكتور قيراط انه يوجد لدى بعض مرضى القرنية المخروطية علامة مميزة في عدسة العين، لم يتم اكتشافها من قبل، وهي عبارة عن نوع من الماء الابيض على شكل شرخ جزئي في العدسة، و يعتقد الدكتور قيراط أن لهذه العلامة علاقة مباشرة بعادة فرك العين بشدة لدى بعض مرضى القرنية المخروطية الذين يعانون من

وأكد الدكتور عمر قيراط أن هذا الاكتشاف بحاجة للمزيد من عمل الدراسات من قبل الأطباء ومراقبة تطور الحالة لدى المرضى موضحاً أنها لاتشكل خطراً واضحاً على صحة العين، إلا أن هذه العلامة قد تساعد على فهم مايحصل داخل العين بسبب عملية فرك العين المتكرر. و ربما أمكن استخدام هذه العلامة في تتبع حالة القرنية المخروطية و زيادة حدتها مع الوقت. كما ينصح الجميع وخصوصاً مرضى القرنية بعدم فرك

كما شكر الدكتور ادارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (متمثلة في الدكتور عبدالعزيز الراجحي)على دعمها للجميع وحثهم على بذل المزيد من الجهد في تقديم اعلى معايير الخدمات الطبية الحديثة، كما شكر الدكتور قيراط زملاءه في القسم الذين أشادوا بهذه الإكتشاف ودعموا نشره. وأشار ان لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مكانة عالمية متميزة في مجال طب العيون.

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