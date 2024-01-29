طبيب سعودي يكتشف علامة مرضية جديدة لبعض مرضى القرنية المخروطية

(MENAFN
- Al Watan) نشرت مجلة (The American journal of case reports) إكتشافا طبيا للدكتور عمر محمد قيراط استشاري القرنية والماء الأبيض وتصحيح النظر في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ووفقا للبحث الذي نُشر بالمجلة من اكتشاف الدكتور قيراط انه يوجد لدى بعض مرضى القرنية المخروطية علامة مميزة في عدسة العين، لم يتم اكتشافها من قبل، وهي عبارة عن نوع من الماء الابيض على شكل شرخ جزئي في العدسة، و يعتقد الدكتور قيراط أن لهذه العلامة علاقة مباشرة بعادة فرك العين بشدة لدى بعض مرضى القرنية المخروطية الذين يعانون من
وأكد الدكتور عمر قيراط أن هذا الاكتشاف بحاجة للمزيد من عمل الدراسات من قبل الأطباء ومراقبة تطور الحالة لدى المرضى موضحاً أنها لاتشكل خطراً واضحاً على صحة العين، إلا أن هذه العلامة قد تساعد على فهم مايحصل داخل العين بسبب عملية فرك العين المتكرر. و ربما أمكن استخدام هذه العلامة في تتبع حالة القرنية المخروطية و زيادة حدتها مع الوقت. كما ينصح الجميع وخصوصاً مرضى القرنية بعدم فرك
كما شكر الدكتور ادارة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (متمثلة في الدكتور عبدالعزيز الراجحي)على دعمها للجميع وحثهم على بذل المزيد من الجهد في تقديم اعلى معايير الخدمات الطبية الحديثة، كما شكر الدكتور قيراط زملاءه في القسم الذين أشادوا بهذه الإكتشاف ودعموا نشره. وأشار ان لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مكانة عالمية متميزة في مجال طب العيون.
MENAFN29012024000089011017ID1107782558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.