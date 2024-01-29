مكتبة الملك عبدالعزيز العامة توقع شراكة مع منظمة الألكسو

(MENAFN
- Al Watan) وقعت مكتبة الملك عبد العزيز العامة اليوم، اتفاقية شراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"؛ وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بهدف نشر المعرفة والثقافة عربيًا عبر مشروعات المكتبة وبرامجها، وذلك ضمن مبادرة المملكة لتطوير العمل المشترك والمستدام، "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات" والمقام حالياً في تونس.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر، ومدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر في إطار عمل مشترك للتعاون بشأن تقديم البرامج والمشاريع، وتشمل مشروع بودكاست بعنوان "الترجمة والذكاء الاصطناعي.. رحلة إلى عالم الترجمة الآلية"، عبر إعداد وتقديم سلسلة بودكاست يُتيح مشاركة خبراء في مجال الترجمة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تقديم برنامج حول الفهرس العربي الموحد، من خلال إقامة دورات تدريبية -عن بعد- في مجالات تنظيم المعلومات، ومبادرة إهداء الكتب الورقية لمكتبات الدول العربية (المكتبات الأكثر
كما تتضمن اتفاقية الشراكة بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، التعاون في تقديم برامج حول المعارض الافتراضية، عبر إعادة تقديم المعارض الافتراضية مثل (معرض الخط العربي- معرض المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة- معرض المصاحف النادرة، وغيرها)، إلى جانب تنظيم ملتقى "تجاربهم في القراءة" الافتراضي الذي يهدف إلى عقد لقاءات مفتوحة لعرض تجارب عربية ناجحة أثرت بها القراءة.
يذكر أن "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات"، مبادرة سعودية أقرها المجلس التنفيذي للمنظمة في دورتها الـ119، ويعد الأول في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها قبل 53 عاماً، والأول من نوعه في عمل المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة، حيث يؤسس لمفهوم الشراكات والتمويل بما يضمن تطوير أعمال "الألكسو"، من خلال توفير منصة مناسبة للوصول إلى شراكات ناجحة معتمدة على الاتفاقيات الثنائية والجماعية بهدف تمويل مشاريع المنظمة وبرامجها، كما يمثل رحلة جديدة في مسارها نحو المستقبل بتصميم دور حديث ومبتكر للمنظمة في محيطها العربي والدولي.
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