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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة توقع شراكة مع منظمة الألكسو

1/29/2024 2:35:07 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت مكتبة الملك عبد العزيز العامة اليوم، اتفاقية شراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"؛ وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بهدف نشر المعرفة والثقافة عربيًا عبر مشروعات المكتبة وبرامجها، وذلك ضمن مبادرة المملكة لتطوير العمل المشترك والمستدام، "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات" والمقام حالياً في تونس.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر، ومدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر في إطار عمل مشترك للتعاون بشأن تقديم البرامج والمشاريع، وتشمل مشروع بودكاست بعنوان "الترجمة والذكاء الاصطناعي.. رحلة إلى عالم الترجمة الآلية"، عبر إعداد وتقديم سلسلة بودكاست يُتيح مشاركة خبراء في مجال الترجمة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تقديم برنامج حول الفهرس العربي الموحد، من خلال إقامة دورات تدريبية -عن بعد- في مجالات تنظيم المعلومات، ومبادرة إهداء الكتب الورقية لمكتبات الدول العربية (المكتبات الأكثر

كما تتضمن اتفاقية الشراكة بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، التعاون في تقديم برامج حول المعارض الافتراضية، عبر إعادة تقديم المعارض الافتراضية مثل (معرض الخط العربي- معرض المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة- معرض المصاحف النادرة، وغيرها)، إلى جانب تنظيم ملتقى "تجاربهم في القراءة" الافتراضي الذي يهدف إلى عقد لقاءات مفتوحة لعرض تجارب عربية ناجحة أثرت بها القراءة.
يذكر أن "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات"، مبادرة سعودية أقرها المجلس التنفيذي للمنظمة في دورتها الـ119، ويعد الأول في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها قبل 53 عاماً، والأول من نوعه في عمل المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة، حيث يؤسس لمفهوم الشراكات والتمويل بما يضمن تطوير أعمال "الألكسو"، من خلال توفير منصة مناسبة للوصول إلى شراكات ناجحة معتمدة على الاتفاقيات الثنائية والجماعية بهدف تمويل مشاريع المنظمة وبرامجها، كما يمثل رحلة جديدة في مسارها نحو المستقبل بتصميم دور حديث ومبتكر للمنظمة في محيطها العربي والدولي.

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