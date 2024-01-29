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هيئة التراث تفوز بجائزة باريس العالمية للتصميم

1/29/2024 2:35:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جوائز باريس للتصميم Better Future|Paris Design Awards ، العالمية عن فوز هيئة التراث بإحدى جوائزها لدورة هذا العام 2024م، وذلك بعد منح "معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" الذي نظمته الهيئة في يونيو الماضي بمدينة الرياض، جائزة "التصميم الداخلي".
وجاء منح الجائزة للمعرض بعد تميزه في التصاميم المبتكرة المستوحاة من التراث الثقافي للحرف اليدوية بالمملكة، إضافة إلى جودة العرض وتميز الألوان وجمالية القطع التراثية التي حفل بها المعرض.
يشار إلى أن قطاع الحرف اليدوية أحد قطاعات التراث الثقافي الأربعة التي تشرف عليها هيئة التراث؛ بالإضافة إلى الآثار والتراث العمراني والتراث غير المادي.
وشهد الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" الذي نظمته الهيئة خلال الفترة من 6 - 12 يونيو الماضي، إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من العاملين والمهتمين في مجال الحرف اليدوية بمشاركة عربية ودولية واسعة.

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