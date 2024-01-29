هيئة التراث تفوز بجائزة باريس العالمية للتصميم

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت جوائز باريس للتصميم Better Future|Paris Design Awards ، العالمية عن فوز هيئة التراث بإحدى جوائزها لدورة هذا العام 2024م، وذلك بعد منح "معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" الذي نظمته الهيئة في يونيو الماضي بمدينة الرياض، جائزة "التصميم الداخلي".
وجاء منح الجائزة للمعرض بعد تميزه في التصاميم المبتكرة المستوحاة من التراث الثقافي للحرف اليدوية بالمملكة، إضافة إلى جودة العرض وتميز الألوان وجمالية القطع التراثية التي حفل بها المعرض.
يشار إلى أن قطاع الحرف اليدوية أحد قطاعات التراث الثقافي الأربعة التي تشرف عليها هيئة التراث؛ بالإضافة إلى الآثار والتراث العمراني والتراث غير المادي.
وشهد الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" الذي نظمته الهيئة خلال الفترة من 6 - 12 يونيو الماضي، إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من العاملين والمهتمين في مجال الحرف اليدوية بمشاركة عربية ودولية واسعة.
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