ارتفاع وفيات نوعين من السرطان

(MENAFN
- Al Watan) أظهرت دراسة نشرتها جامعة ميلانو، أخيراً، ارتفاع معدلات الوفاة بسبب سرطان القولون والمستقيم بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاماً في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال كارلو لا فيكيا الذي قاد البحث الذي نشرته الدورية العلمية ((أنالز أوف أونكولوجي)) المتخصصة في أمراض السرطان، إن أحد أسباب هذه الزيادة هو ارتفاع نسبة الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن.
وذكر الباحثون أن العوامل الأخرى تشمل زيادة استهلاك الكحول وقلة النشاط البدني. وأوضح الباحثون أن سرطان القولون والمستقيم في سن مبكرة يكون أكثر شدة بشكل عام وتكون فرص البقاء على قيد الحياة أقل منه لدى كبار السن.
واقترح الباحثون أن تدرس السلطات الصحية توسيع نطاق فحص سرطان الأمعاء ليشمل الشباب، بدءاً من سن 45 عاما. ويتطور سرطان القولون والمستقيم عادة من زوائد في جدار الأمعاء، التي يمكن إزالتها أثناء منظار القولون قبل أن تتطور إلى سرطان. ووفقاً للمركز الألماني لأبحاث السرطان، يتم تشخيص إصابة نحو 55 ألف شخص بسرطان الأمعاء سنوياً ويلقى أكثر من 20 ألف شخص حتفهم.
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