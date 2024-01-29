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منعوه من السفر فأطلق إشاعة مخيفة

1/29/2024 2:35:07 PM
(MENAFN- Al Watan) ألقت شرطة دلهي الهندية القبض على رجل بتهمة توجيه تهديد كاذب بوجود قنبلة لرحلة سبايس جيت بمطار دلهي في 24 يناير الجاري في محاولة منه لتأخيرها عمداً بعد منعه من الصعود إلى الطائرة لوصوله متأخراً عن موعد الإقلاع.
وكشفت الشرطة عن هوية المتهم الذي يدعى جاي كريشان كومار ميهتا (25 عاماً). وقال بيان رسمي إن عناصر الشرطة اعتقلوه بعدما أجرى مكالمة للإبلاغ عن وجود قنبلة في الطائرة.
وأدى الحادث إلى حالة تأهب ((كاملة)) في مطار دلهي وإجراءات أمنية مشددة. وتم إنزال جميع ركاب الرحلة البالغ وتم نقل الطائرة إلى منطقة معزولة بينما سارع أفراد قوة الأمن الصناعي المركزي ومسؤولو المطار لإجراء تفتيش شامل. ولم تجد عمليات البحث المكثفة أي شيء مريب على متن الطائرة، ومع ذلك، ظلت الطائرة تحت المراقبة لفترة من الوقت.
وكانت شرطة دلهي قد رفعت قضية ضد شخص مجهول أبلغ هاتفياً عن وجود القنبلة، وبعد عملية بحث تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه واستجوابه حول دوافع التهديد بوجود قنبلة، كشف أنه أجرى المكالمة عمداً لتأخير الرحلة.

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