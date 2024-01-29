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تقنيات متاحف تجذب الشباب

1/29/2024 2:35:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تلجأ المتاحف في باريس إلى التجارب الغامرة والذكاء الاصطناعي بهدف استقطاب الفئة الشابة.
وتقول كلويه سيغانو، رئيسة قسم العروض الحيّة في مركز بومبيدو، الذي يشكل متحفا كبيرا للفن الحديث ووجهة ثقافية رائدة في استخدام التقنيات الجديدة، إنها ((لغة الأجيال الجديدة. مَن ولدوا في ظل العصر الرقمي، ويعدون أن ثمة نقصا ما في أي قاعة لا تضم تكنولوجيا حديثة)).
وتخصص عدد من المراكز الثقافية الخاصة على غرار ((لاتولييه دي لوميير)) التكنولوجيات الحديثة لاستقطاب الزوار.
وبدأ متحف اللوفر في استخدام التقنيات الحديثة بصورة محدودة في 2019، مع اعتماده تقنية للواقع الافتراضي جعلت ليوناردو دا فينشي يتحدّث عن موناليزا وأعماله الأخرى.

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