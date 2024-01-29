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أمير الكويت يصل السعودية غدا في زيارة رسمية - جريدة الوطن السعودية

1/29/2024 2:34:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يزور المملكة العربية السعودية غدا، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية.

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