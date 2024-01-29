أمير الكويت يصل السعودية غدا في زيارة رسمية - جريدة الوطن السعودية

أمير الكويت يصل السعودية غدا في زيارة رسمية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/29/2024 2:34:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) يزور المملكة العربية السعودية غدا، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية.
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