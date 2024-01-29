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المنطلقات الفكرية في تجربة الراجحي - جريدة الوطن السعودية

1/29/2024 2:34:53 PM
(MENAFN- Al Watan) علاقتي بالمفكر والأكاديمي والروائي الدكتور خالد بن سليمان الراجحي علاقة ثقافية تكرست أثناء كتاب والده الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي (سليمان الراجحي منظومة حياة).
فقد كان حينها أحد أعضاء الفريق العلمي المشرف على الكتاب والمتكون من الدكتور محمد بن سليمان الراجحي، والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والمهندس عمر بن سليمان الراجحي.
فعندما شرعنا في الكتاب وبدأنا تقديم محاوره الأولى أدركنا أننا أمام شخصيات قيادية ومفكرة ومطورة وفعالة يجمع بينهم أنهم مفكرون وخبراء ومتخصصون وتحويليون جلسوا في أعلى المناصب القيادية والتنفيذية فعاشوا المفارقة بين الإنتاج والمسؤولية.
اقتضت خطتنا في الكتاب أن نقدم الشيخ سليمان الراجحي كما هو بلا إضافات أو استثناءات، فالتعريف الذي منحتنا إياه شخصيته كان أقوى من أي تعريف آخر، وبخاصة في قدرته على أن يكون كما هو في مختلف مراحل حياته وفي أحواله وظروفه ولعل ما منحه دلالة عميقة وعلامة فارقة وقبولًا مشروعًا أنه دومًا هو نفسه لا يحيط نفسه بأي صفة ما، فقد كان واضح الوجهة واثق النفس عميق الفهم ثابت المبدأ ملازمًا لهدفه، وهو بالإضافة إلى ذلك شخصية فذة فريدة ذا نبل رفيع وهمة عالية وعزيمة قوية مقرونة ببساطة لا تعرف التكلف ذا تأثير قوي على حياته يبدو له كل شيء ممكنًا يمضي في الأشياء إلى نهاياتها.
فكان الكتاب الأكثر موضوعية ومصداقية في النسيج المعلوماتي والمنهجية العلمية قراءة ودراسة ورصدًا وتوصيفًا وتحليلًا واستقراءً واستخلاصًا للحقائق وإنزال للتجربة على الواقع بحيادية وموضوعية ورؤية علمية وقدر عال من الدقة وفق مقتضيات البحث العلمي وضمن السياق التاريخي.
في تلك الأثناء وعند هذا الطور بدت لنا ملامح شخصية الدكتور خالد الراجحي الثقافية عبر مراجعته الدقيقة للكتاب وإضافاته النوعية واستقصائه واستنتاجاته وملاحظاته والتي عكست البعد الفكري والثقافي لشخصيته
وبرغم أنه خضع في تكوينه إلى مرجعية اقتصادية – وقيادية شاملة سواء من خلال دراساته ومحاضراته أو من خلال خبراته وتجاربه وعضوياته لمجالس مجموعه من الشركات فإنه في الوقت نفسه تداخل مع الثقافة تداخلًا فعليًا تنظيرًا وإنتاجًا.
فالذي يطلع عن قرب أو بعد على تجاربه يقف على رؤية توفيقية بين الفكر والإدارة والاقتصاد، فقد تلاقت تلك التجارب والاختصاصات في وعيه، وامتزجت لتكون فنًا قائمًا بذاته، ولذلك لم يكن كاتبًا فحسب، بل كان مفكرًا وأكاديميًا، واقتصاديًا، ومؤرخًا اجتماعيًا وروائيًا، تتسم كتابته وأطروحاته بطابع الحياد والاتزان، والوضوح.
فقد كان لديه مشروع معرفي راكمه على مدى سنوات طويلة، أثمر تراثًا نوعيًا على المستوى النظري والتطبيقي، وكميًا على مستوى التأليف والكتابة.
وإن كان توجهه إلى الأدب الروائي ساعده في توسيع مداركه ومكنه من إدخال موضوعات جديدة وسمات فنية وأساليب تعبيرية جديدة.
دارسو أطروحاته يقولون: إنه يعتمد في كتاباته ودراساته على البساطة والترابط المعنوي والفكرة الذكية ككاتب مستنير يضيف بعًدا التزاميًا وفنيًا لكتاباته وأطروحاته معبرًا عن عالمه المتفرد آخذًا في الاعتبار حاجات القارئ.
إن أدق وصف منهجي لكتاباته أنها تنساب بتدفق وامتلاء، تداخل مع الثقافة تداخلًا نوعيًا، فكان ذا ثراء ثقافي وفكري على صعيد الإنتاج المعرفي، يسعى وفق منهجية علمية لتبسيط الواقع، ويقدم ما لديه برؤية وطرح رصين وتدقيق منهجي ونظرة عميقة، يكتب في الاقتصاد والتاريخ والفلسفة والاجتماع والأدب والإدار وتطوير الذات.
فمنذ نشر كتابه الرائع [جسر من ضوء] عام 2013 - والذي هو في الواقع تأملات لطالب مغترب يدرس الدكتوراة في جامعة قلاسقو [Glasgow] في بريطانيا - حظيت كتاباته بانتشار واسع فبعد عام من كتابه الأول نشر في عام 2014 كتاب [دروب مختلفة].
وفي عام 2015 نشر كتاب [قاع الفنجان].
وفي عام 2016 نشر رواية [سر الجبل]. وقد نشر في تلك الفترات التاريخية وما بعدها سلسلة كتابات وأطروحات تمثل المحاضرات التي كان يلقيها على طلابه في كلية إدارة الأعمال بجامعة اليمامة أو المحاضرات والأوراق العلمية التي يشارك بها في الندوات والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية.
في عام 2020 نشر كتاب [وجدتها.. محاولات في استخدام العقل والمنطق للوصول إلى حقيقة الأشياء]. وفي عام 2023 نشر كتاب [أغلب الظن.. البحث في أسرار العلاقات الإنسانية].
وفي عام 2023، أسس [عبق] بالتشارك مع الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن التركي والدكتور فهد العليان.
وهي مؤسسة أهلية غير ربحية، تهدف إلى تقديم مبادرات ودورات في مجال اللغة العربية، وذلك من خلال التدريب النوعي للشباب في مهارات اللغة العربية، وتكريم المتميزين من رواد الثقافة واللغة والأدب وعقد دورات علمية في اللغة العربية وورش تدريبية حول الإلقاء والخطابة والتقديم إذاعيًا، ومسرحيًا، وجماهيريًا.
تكشف تلك المؤلفات والدراسات والمحاضرات والمبادرات عن تنوع ثقافته ومنهجية طرحه وعمق مضمونه وفكره المنفتح.
وقد سادت الموضوعات الاجتماعية ذات الطابع التربوي بصورة واضحة في كتابات الراجحي، وقد ازدادت وضوحًا في كتابه الأخير [أغلب الظن] والذي اتسم بمعالجات سلوكية راعت الذوق السائد وإن كانت الرواية الواقعية الصنف الأدبي المهيمن على كتاباته فرواية [سر الجبل] تعد واحدة من أعمق ما كتبه في الفن الروائي، فقد صور بمهارة فائقة شخصيات روايته. ولعل تلك الرواية كما هي في معظم أطروحاته ودراساته ومشاريعه الثقافية الأخرى تميزت بالترابط المنطقي والمنهجية العلمية الحديثة.

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