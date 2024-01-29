إل جي تضع معياراً جديداً في مجال رقمنة الرعاية الصحية

(MENAFN
- AETOSWire)
ستعرض شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) الرائدة في مجال التكنولوجيا والحلول التي تركز على تلبية متطلبات العملاء، مجموعتها الجديدة من منتجات الرعاية الصحية والضيافة المخصصة خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024. وسيُعقد معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 الذي يعتبر الحدث الأكثر أهمية في قطاع الرعاية الصحية بمركز دبي التجاري العالمي من 29 يناير وحتى 1 فبراير 2024، وسيكون مركزاً لاجتماع صناع السياسات إقليمياً ودولياً وقادة الفكر ومتخصصي الرعاية الصحية.
يواجه قطاع الرعاية الصحية مع تزايد انتشار التحول الرقمي تغيراً هائلاً، وخاصةً في الطرق التقليدية للقيام بالمهام. وتدرك إل جي إلكترونيكس الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي هذا التحول وتوفر حلولاً جديدة لقطاع الرعاية الصحية لتضع معياراً جديداً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية ولتحدد أيضاً أهدافاً جديدة وتسهم بتعزيز نمو القطاع.
تقود مسيرة التغيير هذه أحدث حلول "إل جي" المبتكرة لقطاع الرعاية الصحية، وهي شاشة المراجعة السريرية الجديدة متعددة الأغراض مقاس 24 بوصة (طراز 24HR513C) وشاشة التشخيص مقاس 21.3 بوصة بدقة 5 ميجابكسل (طراز 21HQ613D). وستكون كلتا الشاشتين حاضرتين إلى جانب شاشات أخرى مصممة خصيصاً للأشعة والتصوير الشعاعي للثدي والتشخيص والمراجعة السريرية والصور الجراحية، بالإضافة إلى أجهزة الكشف الرقمية للأشعة السينية في جناح "إل جي" بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2024.
شاشة 24HR513C من "إل جي" هي عبارة عن شاشة مراجعة سريرية متعددة الأغراض تهدف إلى تبسيط سير العمل الإجمالي وتعزيز الكفاءة. وتمتاز بسطوع عالي يصل إلى 600 شمعة/م2، ويمكن استخدامها كشاشة تشخيصية أيضاً. كما تأتي مزودة بمستشعر معايرة أمامي داخلي للحفاظ على جودة الصورة وأوضاع العرض الإضافية، والتي تشمل وضع عرض التركيز الذي يتيح مراجعة أسهل للمنطقة المحددة عن طريق تعتيم باقي المناطق ووضع علم الأمراض الذي يعزز وضوح الصورة ودقتها. ويمكن أيضاً وصل هذه الشاشة بشاشات عرض أخرى، كما أنها تدعم مجموعة من المدخلات منها HDMI لتعزيز راحة المستخدم، ويتم تعزيزها بشكل أكبر من خلال حامل الشاشة المدعّم بمحور ثنائي الاتجاه.
من جهة أخرى، تُعتبر 21HQ613D من "إل جي" عبارة عن شاشة تشخيصية مقاس 21.3 بوصة بدقة 5 ميجابكسل، وتتميز بشاشة عرض IPS مقاس 2048 × 2560 وسطوع يبلغ 1100 شمعة/م2 ونسبة تباين تبلغ 1800:1، مما يجعلها شاشة عرض محسّنة تدعم الألوان الكاملة لتصوير الثدي. كما تأتي مزودة بمزايا إضافية مثل مستشعر الإنارة التلقائي وأوضاع الإضاءة على الحائط/للأسفل التي تزيد من إمكانية القراءة في البيئات المظلمة. وعلى غرار شاشة 24HR513C، تتميز هذه الشاشة أيضاً بقدرات السلسلة التعاقبية وعرض التركيز وأوضاع علم الأمراض وتتضمن أيضاً خمسة مفاتيح تشغيل سهلة الاستخدام للتبديل السريع بين أوضاع الشاشة.
تمتد مجموعة منتجات "إل جي" إلى أبعد من ذلك بكثير لتشمل مجموعة من الشاشات المصممة لاستخدامات محددة، وتضم أجهزة مراقبة المراجعة السريرية وأجهزة مراقبة التشخيص ذات الدقة العالية وأجهزة المراقبة الجراحية ذات الشاشات الكبيرة بالإضافة إلى أجهزة الكشف الرقمية للأشعة السينية، وصمم كل منها لتقديم حل لتحديات معينة.
يمكنكم الاطلاع على هذه الحلول وغيرها مباشرةً في جناح "إل جي" بمعرض ومؤتمر الصحة العربي. ويمكن العثور على الجناح في مركز دبي التجاري العالمي الجناح رقم S2.F30 من 29 يناير وحتى 1 فبراير.
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نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس
إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.
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