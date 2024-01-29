إل جي تضع معياراً جديداً في مجال رقمنة الرعاية الصحية

ستعرض شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) الرائدة في مجال التكنولوجيا والحلول التي تركز على تلبية متطلبات العملاء، مجموعتها الجديدة من منتجات الرعاية الصحية والضيافة المخصصة خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024. وسيُعقد معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 الذي يعتبر الحدث الأكثر أهمية في قطاع الرعاية الصحية بمركز دبي التجاري العالمي من 29 يناير وحتى 1 فبراير 2024، وسيكون مركزاً لاجتماع صناع السياسات إقليمياً ودولياً وقادة الفكر ومتخصصي الرعاية الصحية.

يواجه قطاع الرعاية الصحية مع تزايد انتشار التحول الرقمي تغيراً هائلاً، وخاصةً في الطرق التقليدية للقيام بالمهام. وتدرك إل جي إلكترونيكس الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي هذا التحول وتوفر حلولاً جديدة لقطاع الرعاية الصحية لتضع معياراً جديداً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية ولتحدد أيضاً أهدافاً جديدة وتسهم بتعزيز نمو القطاع.

تقود مسيرة التغيير هذه أحدث حلول "إل جي" المبتكرة لقطاع الرعاية الصحية، وهي شاشة المراجعة السريرية الجديدة متعددة الأغراض مقاس 24 بوصة (طراز 24HR513C) وشاشة التشخيص مقاس 21.3 بوصة بدقة 5 ميجابكسل (طراز 21HQ613D). وستكون كلتا الشاشتين حاضرتين إلى جانب شاشات أخرى مصممة خصيصاً للأشعة والتصوير الشعاعي للثدي والتشخيص والمراجعة السريرية والصور الجراحية، بالإضافة إلى أجهزة الكشف الرقمية للأشعة السينية في جناح "إل جي" بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2024.

شاشة 24HR513C من "إل جي" هي عبارة عن شاشة مراجعة سريرية متعددة الأغراض تهدف إلى تبسيط سير العمل الإجمالي وتعزيز الكفاءة. وتمتاز بسطوع عالي يصل إلى 600 شمعة/م2، ويمكن استخدامها كشاشة تشخيصية أيضاً. كما تأتي مزودة بمستشعر معايرة أمامي داخلي للحفاظ على جودة الصورة وأوضاع العرض الإضافية، والتي تشمل وضع عرض التركيز الذي يتيح مراجعة أسهل للمنطقة المحددة عن طريق تعتيم باقي المناطق ووضع علم الأمراض الذي يعزز وضوح الصورة ودقتها. ويمكن أيضاً وصل هذه الشاشة بشاشات عرض أخرى، كما أنها تدعم مجموعة من المدخلات منها HDMI لتعزيز راحة المستخدم، ويتم تعزيزها بشكل أكبر من خلال حامل الشاشة المدعّم بمحور ثنائي الاتجاه.

من جهة أخرى، تُعتبر 21HQ613D من "إل جي" عبارة عن شاشة تشخيصية مقاس 21.3 بوصة بدقة 5 ميجابكسل، وتتميز بشاشة عرض IPS مقاس 2048 × 2560 وسطوع يبلغ 1100 شمعة/م2 ونسبة تباين تبلغ 1800:1، مما يجعلها شاشة عرض محسّنة تدعم الألوان الكاملة لتصوير الثدي. كما تأتي مزودة بمزايا إضافية مثل مستشعر الإنارة التلقائي وأوضاع الإضاءة على الحائط/للأسفل التي تزيد من إمكانية القراءة في البيئات المظلمة. وعلى غرار شاشة 24HR513C، تتميز هذه الشاشة أيضاً بقدرات السلسلة التعاقبية وعرض التركيز وأوضاع علم الأمراض وتتضمن أيضاً خمسة مفاتيح تشغيل سهلة الاستخدام للتبديل السريع بين أوضاع الشاشة.

تمتد مجموعة منتجات "إل جي" إلى أبعد من ذلك بكثير لتشمل مجموعة من الشاشات المصممة لاستخدامات محددة، وتضم أجهزة مراقبة المراجعة السريرية وأجهزة مراقبة التشخيص ذات الدقة العالية وأجهزة المراقبة الجراحية ذات الشاشات الكبيرة بالإضافة إلى أجهزة الكشف الرقمية للأشعة السينية، وصمم كل منها لتقديم حل لتحديات معينة.

يمكنكم الاطلاع على هذه الحلول وغيرها مباشرةً في جناح "إل جي" بمعرض ومؤتمر الصحة العربي. ويمكن العثور على الجناح في مركز دبي التجاري العالمي الجناح رقم S2.F30 من 29 يناير وحتى 1 فبراير.

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نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس

إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.