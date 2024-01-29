شركة UVDI تطلق لأول مرة مجموعة تطهير الأسطح بالأشعة فوق البنفسجية المعززة في Arab Health لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اليوم في معرض Arab Health لعام 2024، قدمت شركة Ultraviolet Devices, Inc. (UVDI) الرائدة في مجال تطهير الهواء والأسطح بالأشعة فوق البنفسجية، معقم الأسطح الجديد UVDI-GOTM UV LED والجيل الثاني من معقم الغرف UVDI-360 المجهز بتقنية الاتصالات السحابية UV Smart ConnectTM. تعمل منتجات التطهير المبتكرة بالأشعة فوق البنفسجية المتقدمة بميزة عدم اللمس على تعزيز عامل السرعة والبساطة في المنهج الذي يتبعه متخصصو الرعاية الصحية في تطهير الأسطح من الكائنات الحية الدقيقة العالية الخطورة في كل أنحاء مرافق الرعاية الصحية.
معقم الغرف UVDI-360 المزود بتقنية UV Smart Connect TM
إن معقم الغرف UVDI-360، الذي يحظى بثقة عالمية في أكثر من 1,100 مستشفى تستعين به لتطهير غرف بأكملها، مزود الآن بتقنية الاتصالات السحابية UV Smart ConnectTM، إذ تعمل تقنية الاتصالات السحابية UV Smart ConnectTM على نقل بيانات استخدام الجهاز وبيانات صحته تلقائيًا إلى مركز UVDI 360° الرقمي بعد كل دورة معالجة للغرفة. وهذا بدوره يتيح لمرافق الرعاية الصحية إدارة برنامج التطهير بالأشعة فوق البنفسجية بكفاءة وإعداد تقارير باستخدام بيانات شاملة يسهل الحصول عليها. إضافةً إلى ذلك، يتميز أحدث معقم للغرف UVDI-360 بنفس تقنية UV-C التي أثبتت فعاليتها بشكل قاطع في التخلص من 35 كائنًا دقيقًا بنسبة 99.99% في 5 دقائق على مسافة 8 أقدام (2.44 متر)، وقد أثبت فعاليته في أكثر من 25 دراسة سريرية، كما يحظى بثقة متخصصي الرعاية الصحية على مستوى العالم.
معقم الأسطح UVDI-GOTM UV LED
ستعرض أيضًا شركة UVDI معقم الأسطح الجديد UVDI-GOTM UV LED المزود بتقنية UV LED المتقدمة، والذي يستخدمه متخصصو الرعاية الصحية في التطهير السريع المتنقل للأسطح المشتركة التي تتعرض للمس بانتظام. وتجدر هنا الإشارة إلى أن UVDI-GOTM قد أثبت فعاليته بشكل قاطع في التخلص من بكتيريا المطثية العسيرة وفطر داء البقع البيضاء من على الأسطح بنسبة 99.99% في غضون 20 ثانية، وعدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) وعدوى البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم (CRE) في غضون 10 ثوانٍ على مسافة 4 بوصات (10.2 سم). علاوةً على ذلك، يعد UVDI-GOTM آمنًا للاستخدام على أسطح الرعاية الصحية الشائعة، ومنها عربات الكمبيوتر والشاشات التي تعمل باللمس والشاشات العادية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مما يوفر عملية تطهير خالية من الكيماويات بين الاستخدامات وما بعدها.
صرح Richard Hayes، رئيس شركة UVDI، قائلاً: "توفر مجموعتنا المعززة من منتجات التطهير بالأشعة فوق البنفسجية العالية الأداء التي لا تعتمد على اللمس لمتخصصي الرعاية الصحية أدوات فعالة لمكافحة الكائنات الحية الدقيقة العالية الخطورة في كل أنحاء مرافقهم". "تحمل شركة UVDI على عاتقها مهمة مساعدة فرق الرعاية الصحية، إذ توفر تقنية تطهير متقدمة تجتمع فيها عناصر الفعالية والكفاءة وسهولة الاستخدام."
يمكن لزوار Arab Health زيارة جناح UVDI، C.C49 للاطلاع على عروض المنتجات والحصول على معلومات، فضلاً عن ذلك، يمكنهم التعرف على المزيد على .
نبذة عن UVDI :
تصمم شركة UltraViolet Devices, Inc. (UVDI) وتصنّع تقنيات الأشعة فوق البنفسجية المتقدمة المستخدمة في تنظيف الهواء والأسطح أينما نعيش ونعمل ونلعب. ويجري تصنيع منتجات UVDI UV-C لتطهير الأسطح والهواء في الأماكن الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحظى بثقة أكثر 1,100 مستشفى و10,000 مرفق. علاوةً على ذلك، حصلت أنظمة إدارة الجودة وأنظمة الإدارة البيئية على شهادتي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015. هذا، وتعد UVDI، التي تأسست في عام 1992 ويقع مقرها الرئيسي في فالنسيا بولاية كاليفورنيا، شركة عائلية ومؤسسة أعمال مملوكة للأقليات معتمدة. تعرف على المزيد على .
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