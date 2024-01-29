شركة UVDI تطلق لأول مرة مجموعة تطهير الأسطح بالأشعة فوق البنفسجية المعززة في Arab Health لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اليوم في معرض Arab Health لعام 2024، قدمت شركة Ultraviolet Devices, Inc. (UVDI) الرائدة في مجال تطهير الهواء والأسطح بالأشعة فوق البنفسجية، معقم الأسطح الجديد UVDI-GOTM UV LED والجيل الثاني من معقم الغرف UVDI-360 المجهز بتقنية الاتصالات السحابية UV Smart ConnectTM‎. تعمل منتجات التطهير المبتكرة بالأشعة فوق البنفسجية المتقدمة بميزة عدم اللمس على تعزيز عامل السرعة والبساطة في المنهج الذي يتبعه متخصصو الرعاية الصحية في تطهير الأسطح من الكائنات الحية الدقيقة العالية الخطورة في كل أنحاء مرافق الرعاية الصحية.

معقم الغرف UVDI-360 المزود بتقنية UV Smart Connect TM‎

إن معقم الغرف UVDI-360، الذي يحظى بثقة عالمية في أكثر من 1,100 مستشفى تستعين به لتطهير غرف بأكملها، مزود الآن بتقنية الاتصالات السحابية UV Smart ConnectTM‎، إذ تعمل تقنية الاتصالات السحابية UV Smart ConnectTM على نقل بيانات استخدام الجهاز وبيانات صحته تلقائيًا إلى مركز UVDI 360° الرقمي بعد كل دورة معالجة للغرفة. وهذا بدوره يتيح لمرافق الرعاية الصحية إدارة برنامج التطهير بالأشعة فوق البنفسجية بكفاءة وإعداد تقارير باستخدام بيانات شاملة يسهل الحصول عليها. إضافةً إلى ذلك، يتميز أحدث معقم للغرف UVDI-360 بنفس تقنية UV-C التي أثبتت فعاليتها بشكل قاطع في التخلص من 35 كائنًا دقيقًا بنسبة 99.99% في 5 دقائق على مسافة 8 أقدام (2.44 متر)، وقد أثبت فعاليته في أكثر من 25 دراسة سريرية، كما يحظى بثقة متخصصي الرعاية الصحية على مستوى العالم.

معقم الأسطح UVDI-GOTM UV LED

ستعرض أيضًا شركة UVDI معقم الأسطح الجديد UVDI-GOTM UV LED المزود بتقنية UV LED المتقدمة، والذي يستخدمه متخصصو الرعاية الصحية في التطهير السريع المتنقل للأسطح المشتركة التي تتعرض للمس بانتظام. وتجدر هنا الإشارة إلى أن UVDI-GOTM‎ قد أثبت فعاليته بشكل قاطع في التخلص من بكتيريا المطثية العسيرة وفطر داء البقع البيضاء من على الأسطح بنسبة 99.99% في غضون 20 ثانية، وعدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) وعدوى البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم (CRE) في غضون 10 ثوانٍ على مسافة 4 بوصات (10.2 سم). علاوةً على ذلك، يعد UVDI-GOTM‎ آمنًا للاستخدام على أسطح الرعاية الصحية الشائعة، ومنها عربات الكمبيوتر والشاشات التي تعمل باللمس والشاشات العادية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مما يوفر عملية تطهير خالية من الكيماويات بين الاستخدامات وما بعدها.

صرح Richard Hayes، رئيس شركة UVDI، قائلاً: "توفر مجموعتنا المعززة من منتجات التطهير بالأشعة فوق البنفسجية العالية الأداء التي لا تعتمد على اللمس لمتخصصي الرعاية الصحية أدوات فعالة لمكافحة الكائنات الحية الدقيقة العالية الخطورة في كل أنحاء مرافقهم". "تحمل شركة UVDI على عاتقها مهمة مساعدة فرق الرعاية الصحية، إذ توفر تقنية تطهير متقدمة تجتمع فيها عناصر الفعالية والكفاءة وسهولة الاستخدام."

يمكن لزوار Arab Health زيارة جناح UVDI‏، C.C49 للاطلاع على عروض المنتجات والحصول على معلومات، فضلاً عن ذلك، يمكنهم التعرف على المزيد على .

نبذة عن UVDI :

تصمم شركة UltraViolet Devices, Inc. (UVDI) وتصنّع تقنيات الأشعة فوق البنفسجية المتقدمة المستخدمة في تنظيف الهواء والأسطح أينما نعيش ونعمل ونلعب. ويجري تصنيع منتجات UVDI UV-C لتطهير الأسطح والهواء في الأماكن الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحظى بثقة أكثر 1,100 مستشفى و10,000 مرفق. علاوةً على ذلك، حصلت أنظمة إدارة الجودة وأنظمة الإدارة البيئية على شهادتي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015. هذا، وتعد UVDI، التي تأسست في عام 1992 ويقع مقرها الرئيسي في فالنسيا بولاية كاليفورنيا، شركة عائلية ومؤسسة أعمال مملوكة للأقليات معتمدة. تعرف على المزيد على .

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