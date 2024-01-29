اضطرابات النوم حسب العلامات

(MENAFN
- Al Watan) اضطرابات النوم حسب وقت ظهور علامات الاضطراب:
اضطرابات الأرق.
اضطرابات داخل النوم.
اضطرابات ما بعد النوم.
- اضطراب النوم من نوع Presomnia
هو اضطراب عندما يستغرق النوم نصف ساعة في أغلب الأحيان. ويحدث اضطراب الأرق بسبب الإفراط في الإثارة العصبية والقلق المفرط والأفكار الوسواسية.
- اضطراب داخل النوم
غالبًا ما يستيقظ فيه الشخص خلال الليل، ثم يواجه صعوبة في النوم. ويمكننا التحدث عن هذا الاضطراب عندما يمر أكثر من نصف ساعة بين الاستيقاظ ليلا والنوم مرة أخرى.
- اضطراب ما بعد النوم
في هذه حالة يشكو فيها المريض من أنه لا ينام على الإطلاق أو ينام بشكل سيئ وغير كاف على الرغم من أن جودة نومه ومدته طبيعية في الواقع. وفي أغلب الأحيان، يتطور عمق النوم على خلفية القلق أو التوتر أو الاكتئاب أو الأمراض العقلية الأخرى، وكذلك مع النوم المفرط في أثناء النهار.
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