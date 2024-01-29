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اضطرابات النوم حسب العلامات

1/29/2024 2:21:56 PM
(MENAFN- Al Watan) اضطرابات النوم حسب وقت ظهور علامات الاضطراب:
اضطرابات الأرق.
اضطرابات داخل النوم.
اضطرابات ما بعد النوم.
- اضطراب النوم من نوع Presomnia
هو اضطراب عندما يستغرق النوم نصف ساعة في أغلب الأحيان. ويحدث اضطراب الأرق بسبب الإفراط في الإثارة العصبية والقلق المفرط والأفكار الوسواسية.
- اضطراب داخل النوم
غالبًا ما يستيقظ فيه الشخص خلال الليل، ثم يواجه صعوبة في النوم. ويمكننا التحدث عن هذا الاضطراب عندما يمر أكثر من نصف ساعة بين الاستيقاظ ليلا والنوم مرة أخرى.
- اضطراب ما بعد النوم
في هذه حالة يشكو فيها المريض من أنه لا ينام على الإطلاق أو ينام بشكل سيئ وغير كاف على الرغم من أن جودة نومه ومدته طبيعية في الواقع. وفي أغلب الأحيان، يتطور عمق النوم على خلفية القلق أو التوتر أو الاكتئاب أو الأمراض العقلية الأخرى، وكذلك مع النوم المفرط في أثناء النهار.

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