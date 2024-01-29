دهان ممرات عبور المشاة في صبيا

(MENAFN
- Al Watan) نفذت بلدية محافظة صبيا مبادرة لتخطيط مواقف وممرات عبور المشاة في طريق الأمير سلطان، بمشاركة عدد من المتطوعين.
وأوضح رئيس بلدية صبيا، المهندس محمد بن محسن خرمي، أنه ضمن الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، والتي تتضمن عدة مسارات، منها معالجة ممرات عبور المشاة، وتعزيزًا لدور المشاركة المجتمعية التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، نفذت البلدية وبمشاركة عدد من المتطوعين مبادرة لدهان وتخطيط مواقف وممرات عبور المشاة في طريق الأمير سلطان.
مؤكدًا أن جهود التطوير وتحسين المشهد الحضري في البلدية تتم وفق محاور متعددة وخطط معدة مسبقًا، تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
يذكر أن هذه المبادرات تأتي بهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، وتفعيل دور التوعية بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، للارتقاء بجودة الخدمات في المحافظة.
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