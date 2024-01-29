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دهان ممرات عبور المشاة في صبيا

1/29/2024 2:21:55 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت بلدية محافظة صبيا مبادرة لتخطيط مواقف وممرات عبور المشاة في طريق الأمير سلطان، بمشاركة عدد من المتطوعين.
وأوضح رئيس بلدية صبيا، المهندس محمد بن محسن خرمي، أنه ضمن الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، والتي تتضمن عدة مسارات، منها معالجة ممرات عبور المشاة، وتعزيزًا لدور المشاركة المجتمعية التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، نفذت البلدية وبمشاركة عدد من المتطوعين مبادرة لدهان وتخطيط مواقف وممرات عبور المشاة في طريق الأمير سلطان.
مؤكدًا أن جهود التطوير وتحسين المشهد الحضري في البلدية تتم وفق محاور متعددة وخطط معدة مسبقًا، تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
يذكر أن هذه المبادرات تأتي بهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، وتفعيل دور التوعية بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، للارتقاء بجودة الخدمات في المحافظة.

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