Monday, 29 January 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق صاروخ للفضاء كل شهر

1/29/2024 2:21:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تأمل شركة ألمانية إطلاق صواريخ إلى الفضاء بمعدل صاروخ واحد كل شهر من إحدى جزر شيتلاند الواقعة في أقصى شمال المملكة المتحدة.
ونقلت وكالة ((بي إيه ميديا)) البريطانية عن المدير التجاري لشركة ((روكيت فاكتوري أوجسبورج)) (آر. إف. إيه) أن الإثارة تتزايد قبيل لحظة ما وصفها بـ((ميداليتهم الذهبية الأوليمبية)) هذا الصيف، عندما سيحاولون تنفيذ أول إطلاق في أوروبا على الإطلاق، لتوصيل الأقمار الصناعية إلى المدار.
وتعد الشركة واحدة من العديد من الشركات التي تخطط لاستخدام منصات الإطلاق في ((ساكسافورد سبيسبورت)) بجزيرة آنست، أقصى شمال جزر شيتلاند.
وفي ديسمبر الماضي، حصلت شركة ((ساكسافورد)) على أول ترخيص لميناء فضائي للإطلاق العمودي في المملكة المتحدة، ما يسمح بما يصل إلى 30 عملية إطلاق كل عام.
وتسعى ((آر. إف. إيه)) إلى إعادة استخدام المرحلة الدنيا من صواريخها من أجل تحقيق عمليات توفير، على غرار سلسلة صواريخ ((فالكون)) التي تستخدمها شركة ((سبيس إكس)) المملوكة للملياردير لإيلون ماسك.
وعلى الرغم من أن هذا لن يحدث في الرحلات الأولية، فإن المرحلة الأولى من صاروخ ((آر. إف. إيه وان)) سيجري إنزالها بالمظلة، لتسقط في البحر بعد دفع الأجزاء العلوية من المركبة عاليا في الغلاف الجوي.

MENAFN29012024000089011017ID1107782471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث