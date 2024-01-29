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872 ألف شكوى واستفسار للضمان الصحي

1/29/2024 2:21:55 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة لمنصات مجلس الضمان الصحي 872.420 شكوى، بينما بلغ عدد المكالمات الصادرة والمستلمة 786.607 مكالمة والزيارات 474 زيارة والمخالفات 2009 مخالفات، والغرامات على شركات التأمين 16 شركة تم فرض غرامة عليها، و7 غرامات على أصحاب العمل، وعدد بلاغات الاحتيال 25 بلاغا، والإنذارات 128 إنذارا، جاء ذلك من خلال الوضع للمجلس في 2022.
اعتماد وتراخيص
سجل اعتماد مقدم خدمة صحية في القطاع العام 236 مقدم خدمة، وأيضا تم اعتماد 5460 مقدم خدمة في القطاع الخاص، واستقبل مجلس الضمان الصحي طلبات تجديد تأهيل 23 شركة تأمين، وبلغ طلبات إعادة التأهيل 18 شركة تأمين، وعدد الاندماجات بين شركات التأمين 1، وعدد تجديد تأهيل شركات إدارة المطالبات 3، وإجمالي عدد شركات دورة إدارة الإيرادات 13، وإصدار 43 تعميما للقطاع.
منصة نفيس
منصة تسهل تبادل المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى ومشاركة البيانات المالية والإدارية التي توفر الرؤية والشفافية لجميع المستفيدين عبر قناة موحدة للتعاملات الصحية والتأمينية بين أجهزة أطراف منظومة القطاع الصحي، بما يضمن تحقيق الالتزام بتشريعات الأجهزة المسؤولة، واعتماد سجل رقمي موحد لكل مستفيد من خدمات التأمين.
وسجلت هذه المنصة إنجازات عديدة كان لها أثرها الكبير في تسريع التعاملات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، وسهولة حصول المستفيدين على خدمات التأمين بالمملكة.
وتعتبر المنصة أنها أحدثت نقلة نوعية في منظومة القطاع الصحي، حيث أسهمت في حل بعض التحديات التي واجهتها الخدمات الصحية للوصول إلى مستحقيها، ورفعت من جودة وكفاءة الخدمات الصحية بما يتماشى مع توجه المملكة في رؤية 2030، إضافة إلى رفع العناية بالصحة الوقائية من خلال مشاركة المعلومات الصحية والتأمينية بين أطراف المنظومة الصحية بشكل فوري ودقيق.
كما أسهمت في التحقق من التزام مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين الصحي بلوائح وسياسات الأجهزة المشرعة.
283 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية.
1327 مجمعا طبيا.
44 مركزا لجراحة اليوم الواحد.
3062 صيدلية معتمدة.
828 محل نظارات طبية.
22 مختبرا لتحليل الدم.
6 مراكز سماعات الأذن للمعاقين سمعيا.
41 مركزا للعلاج الطبيعي.
مركزان للتغذية
7 مراكز أشعة.
20 مركزا لغسيل الكلى.
5 مراكز للرعاية الطبية العاجلة.
12 مركزا لتحسين النطق والسمع.
3 مراكز للعلاج النفسي.
مركز للرعاية وتأهيل المعاقين.
13 مركزا رئيسا لهيئة الهلال الأحمر.
24 مركز رعاية منزلية.
مركزان للخدمات الإسعافية.
مركز للبصريات عن بعد.
11 مركزا للتأهيل الطبي.

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