872 ألف شكوى واستفسار للضمان الصحي

(MENAFN
- Al Watan) بلغت عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة لمنصات مجلس الضمان الصحي 872.420 شكوى، بينما بلغ عدد المكالمات الصادرة والمستلمة 786.607 مكالمة والزيارات 474 زيارة والمخالفات 2009 مخالفات، والغرامات على شركات التأمين 16 شركة تم فرض غرامة عليها، و7 غرامات على أصحاب العمل، وعدد بلاغات الاحتيال 25 بلاغا، والإنذارات 128 إنذارا، جاء ذلك من خلال الوضع للمجلس في 2022.
اعتماد وتراخيص
سجل اعتماد مقدم خدمة صحية في القطاع العام 236 مقدم خدمة، وأيضا تم اعتماد 5460 مقدم خدمة في القطاع الخاص، واستقبل مجلس الضمان الصحي طلبات تجديد تأهيل 23 شركة تأمين، وبلغ طلبات إعادة التأهيل 18 شركة تأمين، وعدد الاندماجات بين شركات التأمين 1، وعدد تجديد تأهيل شركات إدارة المطالبات 3، وإجمالي عدد شركات دورة إدارة الإيرادات 13، وإصدار 43 تعميما للقطاع.
منصة نفيس
منصة تسهل تبادل المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى ومشاركة البيانات المالية والإدارية التي توفر الرؤية والشفافية لجميع المستفيدين عبر قناة موحدة للتعاملات الصحية والتأمينية بين أجهزة أطراف منظومة القطاع الصحي، بما يضمن تحقيق الالتزام بتشريعات الأجهزة المسؤولة، واعتماد سجل رقمي موحد لكل مستفيد من خدمات التأمين.
وسجلت هذه المنصة إنجازات عديدة كان لها أثرها الكبير في تسريع التعاملات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، وسهولة حصول المستفيدين على خدمات التأمين بالمملكة.
وتعتبر المنصة أنها أحدثت نقلة نوعية في منظومة القطاع الصحي، حيث أسهمت في حل بعض التحديات التي واجهتها الخدمات الصحية للوصول إلى مستحقيها، ورفعت من جودة وكفاءة الخدمات الصحية بما يتماشى مع توجه المملكة في رؤية 2030، إضافة إلى رفع العناية بالصحة الوقائية من خلال مشاركة المعلومات الصحية والتأمينية بين أطراف المنظومة الصحية بشكل فوري ودقيق.
كما أسهمت في التحقق من التزام مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين الصحي بلوائح وسياسات الأجهزة المشرعة.
283 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية.
1327 مجمعا طبيا.
44 مركزا لجراحة اليوم الواحد.
3062 صيدلية معتمدة.
828 محل نظارات طبية.
22 مختبرا لتحليل الدم.
6 مراكز سماعات الأذن للمعاقين سمعيا.
41 مركزا للعلاج الطبيعي.
مركزان للتغذية
7 مراكز أشعة.
20 مركزا لغسيل الكلى.
5 مراكز للرعاية الطبية العاجلة.
12 مركزا لتحسين النطق والسمع.
3 مراكز للعلاج النفسي.
مركز للرعاية وتأهيل المعاقين.
13 مركزا رئيسا لهيئة الهلال الأحمر.
24 مركز رعاية منزلية.
مركزان للخدمات الإسعافية.
مركز للبصريات عن بعد.
11 مركزا للتأهيل الطبي.
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