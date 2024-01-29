أسواق شعبية ملتقى للأصدقاء وكبار السن

(MENAFN
- Al Watan) تعد الأسواق الأسبوعية القديمة ملتقيات للأصدقاء وغيرهم من كبار السن ومرتادي هذه الأسواق وتأتي من أبرز الظواهر الاجتمـاعية التاريخية التي عرفها الإنسان في بلادنا منذ القِدم، وتشتهر عدد من محافظات تهامة عسير بأسواقها الشعبية العريقة والقديمة منذ زمن طويل التي ما زالت محافظة على موروثها الشعبي والتي يرتادها عدد من الباعة والمتسوقين الذين يحرصون على عمليات البيع والشراء وكذلك تناول وجبة حنيذ الملة الشهير، إضافة إلى عيش الخمير الذي يعده عدد من الشباب السعوديين والنساء كبيرات السن وتقديمه إلى جانب المرق وأنواع مختلفة من الأكلات الشعبية المتنوعة، فهذه الأسواق تمتاز بوجود أعداد كبيرة من السعوديين الذين يعملون في مجالات مختلفة ومتنوعة وإلى وقتنا الحالي.
(تصوير: محمد الحسين)
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