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أسواق شعبية ملتقى للأصدقاء وكبار السن

1/29/2024 2:21:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد الأسواق الأسبوعية القديمة ملتقيات للأصدقاء وغيرهم من كبار السن ومرتادي هذه الأسواق وتأتي من أبرز الظواهر الاجتمـاعية التاريخية التي عرفها الإنسان في بلادنا منذ القِدم، وتشتهر عدد من محافظات تهامة عسير بأسواقها الشعبية العريقة والقديمة منذ زمن طويل التي ما زالت محافظة على موروثها الشعبي والتي يرتادها عدد من الباعة والمتسوقين الذين يحرصون على عمليات البيع والشراء وكذلك تناول وجبة حنيذ الملة الشهير، إضافة إلى عيش الخمير الذي يعده عدد من الشباب السعوديين والنساء كبيرات السن وتقديمه إلى جانب المرق وأنواع مختلفة من الأكلات الشعبية المتنوعة، فهذه الأسواق تمتاز بوجود أعداد كبيرة من السعوديين الذين يعملون في مجالات مختلفة ومتنوعة وإلى وقتنا الحالي.
(تصوير: محمد الحسين)

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