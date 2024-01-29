IOT تقنية متطورة لمتابعة مرضى السكر

(MENAFN
- Al Watan) أكد تجمع الأحساء الصحي، استخدام تقنية متطورة، تحمل مسمى: تقنية IOT، تقوم بالتواصل مع المريض، ومتابعة النتائج الإكلينيكية من خلال الأنظمة المتطورة، والتي أسهمت في خفض معدل السكر التراكمي في أول ثلاثة أشهر من 9.18 إلى 8.66، إضافة إلى خفض معدل التنويم في المستشفيات المرتبط بالسكري من 8 % إلى 1 %.
4 آلاف مريض
أعلن تجمع الأحساء الصحي، على هامش مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية الذي تنظمه شركة الصحة القابضة في العاصمة الرياض، وسط حضور وتفاعل عدد كبير من زوار الملتقى عن النتائج التي حققها مسار الرعاية المتخصصة لمرضى السكري النوع الأول لما يقارب 4000 مريض، مشيرًا إلى إحالة 1000 مريض لتلقي العلاج في مركز دايابيتر المتخصص في علاج مرضى السكري من النوع الأول، بواسطة فريق رعاية متعدد التخصصات يضم ((رعاية طبية، تمريضية، اجتماعية، تثقيف صحي، رعاية تنفسية، بصريات، منسق حالة)). أضاف التجمع أنه تم التوسع في مسار رعاية الأمراض المزمنة ضمن نظام الرعاية المتخصصة في نموذج الرعاية الصحية الحديث، لتشمل سكري النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول والسمنة، والتي يشرف عليها فريق مكون من الرعاية الطبية، والمدرب الصحي، ومنسق الحالة، والرعاية التمريضية، التي أسهمت في رفع نسبة التحكم بالسكري من 27 % إلى 71 %، وارتفاع نسبة المتحكمين بمرض ضغط الدم من 14 % إلى 70 %.
الصحة السكانية
كان التجمع، حصد أخيرًا، جائزة أفضل في إدارة الصحة السكانية من مجلس الضمان الصحي ضمن جائزة ضمان للتميز 2023، وتعمل الجائزة في نسختها الثانية على تقدير التميز والابتكار في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي الخاص؛ بهدف توسيع دائرة الإبداع والابتكار بكل احترافية وإتقان، وخلق بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة، وترتكز الجائزة على خمسة محاور إستراتيجية تتمثل في تمكين القطاع والتركيز على المستفيد والرعاية الصحية القائمة على القيمة والتميز الرقمي والصحة السكانية. وجاء الفوز نظير تميزه وما قدمه في هذا المسار بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
MENAFN29012024000089011017ID1107782467
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.