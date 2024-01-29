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IOT تقنية متطورة لمتابعة مرضى السكر

1/29/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد تجمع الأحساء الصحي، استخدام تقنية متطورة، تحمل مسمى: تقنية IOT، تقوم بالتواصل مع المريض، ومتابعة النتائج الإكلينيكية من خلال الأنظمة المتطورة، والتي أسهمت في خفض معدل السكر التراكمي في أول ثلاثة أشهر من 9.18 إلى 8.66، إضافة إلى خفض معدل التنويم في المستشفيات المرتبط بالسكري من 8 % إلى 1 %.
4 آلاف مريض
أعلن تجمع الأحساء الصحي، على هامش مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية الذي تنظمه شركة الصحة القابضة في العاصمة الرياض، وسط حضور وتفاعل عدد كبير من زوار الملتقى عن النتائج التي حققها مسار الرعاية المتخصصة لمرضى السكري النوع الأول لما يقارب 4000 مريض، مشيرًا إلى إحالة 1000 مريض لتلقي العلاج في مركز دايابيتر المتخصص في علاج مرضى السكري من النوع الأول، بواسطة فريق رعاية متعدد التخصصات يضم ((رعاية طبية، تمريضية، اجتماعية، تثقيف صحي، رعاية تنفسية، بصريات، منسق حالة)). أضاف التجمع أنه تم التوسع في مسار رعاية الأمراض المزمنة ضمن نظام الرعاية المتخصصة في نموذج الرعاية الصحية الحديث، لتشمل سكري النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول والسمنة، والتي يشرف عليها فريق مكون من الرعاية الطبية، والمدرب الصحي، ومنسق الحالة، والرعاية التمريضية، التي أسهمت في رفع نسبة التحكم بالسكري من 27 % إلى 71 %، وارتفاع نسبة المتحكمين بمرض ضغط الدم من 14 % إلى 70 %.
الصحة السكانية
كان التجمع، حصد أخيرًا، جائزة أفضل في إدارة الصحة السكانية من مجلس الضمان الصحي ضمن جائزة ضمان للتميز 2023، وتعمل الجائزة في نسختها الثانية على تقدير التميز والابتكار في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي الخاص؛ بهدف توسيع دائرة الإبداع والابتكار بكل احترافية وإتقان، وخلق بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة، وترتكز الجائزة على خمسة محاور إستراتيجية تتمثل في تمكين القطاع والتركيز على المستفيد والرعاية الصحية القائمة على القيمة والتميز الرقمي والصحة السكانية. وجاء الفوز نظير تميزه وما قدمه في هذا المسار بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

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