وزير الطاقة يلتقي نظيره الكيني

(MENAFN
- Al Watan) اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ في الرياض، مع وزير الطاقة والبترول في جمهورية كينيا ديفيد تشيرشر.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ذلك مبادرة "تمكين إفريقيا"، التي أطلقتها المملكة خلال استضافتها لأسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، وتهدف لتوفير حلول الطاقة النظيفة والاتصال والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني.
كما تناول الاجتماع فرص التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.
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