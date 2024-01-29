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وزير الطاقة يلتقي نظيره الكيني

1/29/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ في الرياض، مع وزير الطاقة والبترول في جمهورية كينيا ديفيد تشيرشر.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ذلك مبادرة "تمكين إفريقيا"، التي أطلقتها المملكة خلال استضافتها لأسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، وتهدف لتوفير حلول الطاقة النظيفة والاتصال والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني.
كما تناول الاجتماع فرص التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

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