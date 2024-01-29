البنوك السعودية تحذر من الإعلانات الوظيفية الوهمية

(MENAFN
- Al Watan) في إطار حملتها #خلك_حريص، حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من زيادة حالات الاحتيال المالي والوظائف الوهمية عبر الإنترنت، وقد نشرت البنوك السعودية فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى توعية الناس بأهمية التحقق من صحة الجهات ومواقع التوظيف قبل التقدم لأي وظيفة، وتجنب الوقوع في فخ المحتالين.
وتؤكد اللجنة على أهمية فحص كل إعلان وظيفي والتأكد من موثوقية روابط التقديم قبل تسجيل أي بيانات، وعدم مشاركة أي بيانات خاصة بالمعلومات البنكيّة أو الاستجابة لأي طلبات لتحميل برامج مجهولة المصدر.
حيث رصدت اللجنة حالات للاحتيال المالي تتم عبر استغلال الباحثين عن وظائف من خلال الحصول على معلوماته أو تحميل برامج هدفها التحكم بجهاز العميل للوصول لمعلومات وبيانات حساسة من شأنها قد تؤدي إلى وقوعه في مصيدة المحتال، وتحث اللجنة العملاء بعدم مشاركة أيّة معلومات مصرفية من أرقام البطاقات أو رمز التوثيق المرسل من البنك مع أيّ
وتحث لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الجميع على زيارة المواقع الرسمية للجهات الموثوقة والتحقق من صحة الوظائف المعلنة قبل التقدم لأي وظيفة، وتشجع الجميع على المشاركة الفعّالة في حملة #خلك_حريص واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية المالية الشخصية في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الاحتيال المالي عبر الإنترنت.
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