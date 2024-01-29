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البنوك السعودية تحذر من الإعلانات الوظيفية الوهمية

1/29/2024 2:21:54 PM

(MENAFN- Al Watan) في إطار حملتها #خلك_حريص، حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من زيادة حالات الاحتيال المالي والوظائف الوهمية عبر الإنترنت، وقد نشرت البنوك السعودية فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى توعية الناس بأهمية التحقق من صحة الجهات ومواقع التوظيف قبل التقدم لأي وظيفة، وتجنب الوقوع في فخ المحتالين.
وتؤكد اللجنة على أهمية ‏فحص كل إعلان وظيفي والتأكد من موثوقية روابط التقديم قبل تسجيل أي بيانات، وعدم مشاركة أي بيانات خاصة بالمعلومات البنكيّة أو الاستجابة لأي طلبات لتحميل برامج مجهولة المصدر.
حيث رصدت اللجنة حالات للاحتيال المالي تتم عبر استغلال الباحثين عن وظائف من خلال الحصول على معلوماته أو تحميل برامج هدفها التحكم بجهاز العميل للوصول لمعلومات وبيانات حساسة من شأنها قد تؤدي إلى وقوعه في مصيدة المحتال، وتحث اللجنة العملاء بعدم مشاركة أيّة معلومات مصرفية من أرقام البطاقات أو رمز التوثيق المرسل من البنك مع أيّ

وتحث لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الجميع على زيارة المواقع الرسمية للجهات الموثوقة والتحقق من صحة الوظائف المعلنة قبل التقدم لأي وظيفة، وتشجع الجميع على المشاركة الفعّالة في حملة #خلك_حريص واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية المالية الشخصية في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

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