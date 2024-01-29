سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض 11 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر خاسرا 11 نقطة عند مستوى 12252 نقطة وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 104 نقاط شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 121شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الجزيرة ريت، والباحة، وكهرباء السعودية، والأهلي ريت1، وولاء الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الدوائية، وليفا، وعطاء، وبوان، ودار المعدات الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و3.76%.
فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وشمس، والباحة، والجزيرة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، ومجموعة إم بي سي، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 11.36 نقطة، ليقفل عند مستوى 12252.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 17.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
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