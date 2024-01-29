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سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض 11 نقطة

1/29/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر خاسرا 11 نقطة عند مستوى 12252 نقطة وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 104 نقاط شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 121شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الجزيرة ريت، والباحة، وكهرباء السعودية، والأهلي ريت1، وولاء الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الدوائية، وليفا، وعطاء، وبوان، ودار المعدات الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و3.76%.
فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وشمس، والباحة، والجزيرة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، ومجموعة إم بي سي، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 11.36 نقطة، ليقفل عند مستوى 12252.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 17.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

MENAFN29012024000089011017ID1107782464

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