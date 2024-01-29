شركات سعودية تستعرض منتجاتها في معرض الصحة العربي

(MENAFN
- Al Watan) تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية ((الصادرات السعودية)) في معرض ((الصحة العربي)) بدبي 2024 تحت هوية ((صُنع في السعودية))، المقام خلال الفترة من 29 يناير حتى 1 فبراير 2024، ويضم جناح ((صناعة سعودية)) الذي يشمل تحت مظلته 17 شركة وطنية رائدة في مجال الرعاية الصحية.
وتهدف المشاركة لتعزيز الصناعات المحلية، وفتح قنوات تصديرية جديدة لشركات الرعاية الصحية السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكمالا للدور الذي تسعى من خلاله ((الصادرات السعودية)) إلى الترويج للمنتج السعودي، وزيادة حصصه السوقية في الأسواق العالمية.
ويعدّ قطاع الأدوية أحد القطاعات الواعدة في المملكة، حيث بلغت صادرات الأدوية خلال السنوات الخمس الماضية (من 2019 حتى أكتوبر 2023) 8.69 مليارات ريال، وتصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى الدول المستوردة لمنتجات قطاع الأدوية من المملكة خلال تلك الفترة، تلتها جمهورية العراق ومصر.
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