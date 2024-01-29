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شركات سعودية تستعرض منتجاتها في معرض الصحة العربي

1/29/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية ((الصادرات السعودية)) في معرض ((الصحة العربي)) بدبي 2024 تحت هوية ((صُنع في السعودية))، المقام خلال الفترة من 29 يناير حتى 1 فبراير 2024، ويضم جناح ((صناعة سعودية)) الذي يشمل تحت مظلته 17 شركة وطنية رائدة في مجال الرعاية الصحية.
وتهدف المشاركة لتعزيز الصناعات المحلية، وفتح قنوات تصديرية جديدة لشركات الرعاية الصحية السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكمالا للدور الذي تسعى من خلاله ((الصادرات السعودية)) إلى الترويج للمنتج السعودي، وزيادة حصصه السوقية في الأسواق العالمية.
ويعدّ قطاع الأدوية أحد القطاعات الواعدة في المملكة، حيث بلغت صادرات الأدوية خلال السنوات الخمس الماضية (من 2019 حتى أكتوبر 2023) 8.69 مليارات ريال، وتصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى الدول المستوردة لمنتجات قطاع الأدوية من المملكة خلال تلك الفترة، تلتها جمهورية العراق ومصر.

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