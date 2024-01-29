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نائب أمير مكة يزور أضم ويستعرض المشاريع المنجزة والمتأخرة

1/29/2024 2:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل اليوم الاثنين، محطته الثانية خلال جولته التفقدية لمحافظات المنطقة، محافظة أضم.
ورأس سموه اجتماع المجلس المحلي في محافظة أضم، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، وتم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل

وتضمنت المشاريع عدد من أعمال البُنى التحتية والسفلة والإنارة وصيانة الحدائق والمرافق العامة، إضافة إلى مشروع المطل والذي يقع على مساحة 22,400 متراً مربعاً، وبمسطحات خضراء بلغت مساحتها 600 متراً مربعاً، ويحتوي على 13 شاليه مطل، ومتحف تراثي وشلالات ونوافير مائية ومدرجات خضراء ومسرح مساحته 500 متراً مربعاً، كما يحتوي على 6 مواقع للأسر المنتجة، وموقعين لألعاب الأطفال، وموقعين استثمارية، ومصلى رجال ونساء ، ودورات مياه ومواقف للسيارات، كما دشن سموه خلال الاجتماع 5 حدائق عامة يبلغ إجمالي مساحتها 17,500 متراً، وهي حديقة المحضر، حديقة المرقبان، حديقة الحقال، حديقة ربوع العين، وأخيراً حديقة الجائزة
عقب ذلك، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأهالي واستمع لمطالبهم.

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