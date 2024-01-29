شرطة الرياض تقبض على شخص ضايق امرأة خلال إيصالها بمركبته

شرطة الرياض تقبض على شخص ضايق امرأة خلال إيصالها بمركبته
التاريخ
1/29/2024 2:21:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص لمضايقته امرأة خلال إيصالها بمركبته، عبر إحدى خدمات النقل والتوصيل، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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