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تخريج أول دفعة بحث إكلينيكي بجامعة سعود

1/29/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أقيم حفل تخرج لأول دفعة تتضمن عشرين خريجًا من طلاب الصيدلة في جامعة الملك سعود، وأخصائيين صحيين، من برنامج التدريب المهني للبحوث السريرية المعتمد من قِبل جامعة الملك سعود بالرياض.
يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات البحث الإكلينيكي لطلاب الصيدلة وأخصائيي الصحة في المملكة، وذلك ضمن مبادرة معهد فايزر العلمي، وبرعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبالتعاون مع شركة إيكويفيا وجامعة الملك سعود.
حضر حفل التخرج، الذي أقيم في الحرم الجامعي لجامعة الملك سعود، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، المهندس محمد بن معيض القحطاني، وعميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، الدكتور عامر العنزي، والرئيس التنفيذي لشركة فايزر-السعودية، الدكتور محمد فوزي، ونائب الرئيس المدير العام لشركة إيكويفيا-السعودية ومصر، محمد مصطفى، مع عدد من رؤساء أقسام بالجامعة.
ويعد البرنامج خطوة مهمة نحو بناء كوادر صحية متميزة ومؤهلة، لمواكبة التطورات العلمية في مجال البحوثات السريرية، عبر تقديم دورات تدريبية سيتمكن الطلاب والمتدربون من خلالها من اكتساب المهارات والخبرات الضرورية، لإجراء البحوث السريرية بشكل أكثر كفاءة، ووفقًا للمبادئ التوجيهية التنظيمية المعمول بها، وكذلك فيما يتعلق بالنماذج الأحدث مثل الطب الشخصي.
ووفر البرنامج دورات تدريبية معتمدة، مع التركيز على تطوير المهارات في مجال البحوث السريرية وتعزيز المعرفة الرقمية، وتضمن برنامج تعليم الخبرة السريرية لمتخصصي الرعاية الصحية، وبرنامجا مشاركا في الأبحاث السريرية (CRA) لعدد من طلاب الصيدلة، وبرنامج تدريب رقميا لعدد من طلاب ومتخصصي الرعاية الصحية.
وأوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود: ((هذا النجاح هو باكورة وثمرة التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الأخرى الداعمة في مجال الرعاية الصحية، ويؤكد التزامنا بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، للإسهام في نجاح منظومة الدراسات السريرية التي تتماشى مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030، متمثلة في برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، ونثمن ونقدر كل الشركاء الذين عملوا معنا على كل الدعم والتمكين)).

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