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النشامى يروضون أسود الرافدين

1/29/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ منتخب الأردن، ربع نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه المثير 3/ 2 على منتخب العراق، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد خليفة الدولي، لحساب ثمن نهائي البطولة الآسيوية.
ثلاثية النشامى حملت توقيع يزن النعيمات ((45+1))، يزن العرب ((90+3))، نزار الرشدان ((90+7)).
وسجل ثنائية أسود الرافدين، سعد ناطق((67))، أيمن حسين ((76)).
وتأهل منتخب الأردن لمواجهة طاجيكستان الجمعة المقبل، في ربع النهائي.

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