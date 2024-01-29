النشامى يروضون أسود الرافدين

(MENAFN
- Al Watan) بلغ منتخب الأردن، ربع نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه المثير 3/ 2 على منتخب العراق، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد خليفة الدولي، لحساب ثمن نهائي البطولة الآسيوية.
ثلاثية النشامى حملت توقيع يزن النعيمات ((45+1))، يزن العرب ((90+3))، نزار الرشدان ((90+7)).
وسجل ثنائية أسود الرافدين، سعد ناطق((67))، أيمن حسين ((76)).
وتأهل منتخب الأردن لمواجهة طاجيكستان الجمعة المقبل، في ربع النهائي.
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