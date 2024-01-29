الصين تنشر سفنا حربية حول تايوان

(MENAFN
- Al Watan) أفادت وسائل إعلام يابانية، بأن الصين قامت بإعادة نشر أربع سفن عسكرية حول تايوان بعدما كانت موجودة في تلك المنطقة متمركزة منذ عام 2022 خلال المناورات البحرية التي جرت بعد زيارة وفد أمريكي للجزيرة.
وذكرت صحيفة ((يوميوري))، نقلا عن عدة مصادر في الحكومة اليابانية، أن السفن الصينية تحيط بالجزيرة من ثلاث جهات الشمال والجنوب والشرق، مما يترك ساحلا مفتوحا يواجه الصين.
وتضيف المصادر، بحسب صحيفة ((يوميوري)) اليابانية، أنه وعلاوة على ذلك، فإن إحدى السفن تقع غرب جزر سينكاكو (الاسم الصيني لدياويو) التي تعتبرها اليابان أراضيها.
وفي الوقت نفسه، لم يعلق الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، على الوضع خلال مؤتمره الصحفي الأخير.
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