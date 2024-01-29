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الصين تنشر سفنا حربية حول تايوان

1/29/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت وسائل إعلام يابانية، بأن الصين قامت بإعادة نشر أربع سفن عسكرية حول تايوان بعدما كانت موجودة في تلك المنطقة متمركزة منذ عام 2022 خلال المناورات البحرية التي جرت بعد زيارة وفد أمريكي للجزيرة.
وذكرت صحيفة ((يوميوري))، نقلا عن عدة مصادر في الحكومة اليابانية، أن السفن الصينية تحيط بالجزيرة من ثلاث جهات الشمال والجنوب والشرق، مما يترك ساحلا مفتوحا يواجه الصين.
وتضيف المصادر، بحسب صحيفة ((يوميوري)) اليابانية، أنه وعلاوة على ذلك، فإن إحدى السفن تقع غرب جزر سينكاكو (الاسم الصيني لدياويو) التي تعتبرها اليابان أراضيها.
وفي الوقت نفسه، لم يعلق الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، على الوضع خلال مؤتمره الصحفي الأخير.

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